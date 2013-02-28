Честно говоря, я не понимаю, как в Украине можно жить где-то, кроме Одессы, Киева и, может быть, Львова.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 січ, 2018 17:29
Додано: Пон 01 січ, 2018 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
Додано: Пон 01 січ, 2018 18:54
А к чему этот вброс?
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 01 січ, 2018 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 18:56
Вы про харьков трещите?
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:07
Вчерась значит иду в фору на Тампере (первый знает где) докупить кое-что к новогоднему столу. Смотрю в хрущике на Тампере подогнали камаз и выгружают строительный мусор и , кажись, из 2к панельного хрущика. Готовят к ремонту. Не иначе как как кто-то прикупил объект в панельном хрущике и будет делать капитальный ремонт.
В общем, похоже, учётка первый получила очередную "дулю" от покупателя квартиру в панельном хрущике в ЖК Тампере.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:10
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:31
Гы. Он повышает - а то что на его "повышеную" зарплату можна меньше товаров купит молчит?
Аирмакс тоже заработал на продаже прелести около 2 млн. грн, но чего-то его такое "повышение" не обрадывало.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:48
Так квартиры дешевеют. Больше недвижимости можно купить!
А Макс ждет квартиру своей мечты. И он в свое время не заработал, а избавился от дешевеющего пассива.
Востаннє редагувалось reus в Пон 01 січ, 2018 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:51
Дешевеют в долларах.
А вы платите в гривне
Учи матчасть. На пересдачу.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:57
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