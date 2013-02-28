Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
А к чему этот вброс?
Это не вброс, а инфа о динамике зарплат в реальном Киеве. Конечно, это пока единичный пример, но надеюсь, это начало тенденции. Стоит заметить, это фактически выводит уровень ЗП в долларах в указанном примере на довоенный уровень (в 2015 было выше чем в 2013). Меня это радует, и, заметьте, вовсе не в связи с моими прогнозами
zahar_ написав:Вчерась значит иду в фору на Тампере (первый знает где) докупить кое-что к новогоднему столу. Смотрю в хрущике на Тампере подогнали камаз и выгружают строительный мусор и , кажись, из 2к панельного хрущика. Готовят к ремонту. Не иначе как как кто-то прикупил объект в панельном хрущике и будет делать капитальный ремонт. В общем, похоже, учётка первый получила очередную "дулю" от покупателя квартиру в панельном хрущике в ЖК Тампере.
Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
А к чему этот вброс?
Это не вброс, а инфа о динамике зарплат в реальном Киеве. Конечно, это пока единичный пример, но надеюсь, это начало тенденции. Стоит заметить, это фактически выводит уровень ЗП в долларах в указанном примере на довоенный уровень (в 2015 было выше чем в 2013). Меня это радует, и, заметьте, вовсе не в связи с моими прогнозами
Без цифр это вброс из серии на заборе написано. Давайте цифры - аудитория форума посмотрит кто кому рабинович.
zahar_ написав:Вчерась значит иду в фору на Тампере (первый знает где) докупить кое-что к новогоднему столу. Смотрю в хрущике на Тампере подогнали камаз и выгружают строительный мусор и , кажись, из 2к панельного хрущика. Готовят к ремонту. Не иначе как как кто-то прикупил объект в панельном хрущике и будет делать капитальный ремонт. В общем, похоже, учётка первый получила очередную "дулю" от покупателя квартиру в панельном хрущике в ЖК Тампере.
Это ж кому в голову пришло заниматься этим 31.12
Дык а если кто купил под инвестицию - для сдачи в аренду? Тогда чем быстрее сделают ремонт и заселят квартирантов - тем быстрее начнёт капать арендная плата.
Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
А к чему этот вброс?
Это не вброс, а инфа о динамике зарплат в реальном Киеве. Конечно, это пока единичный пример, но надеюсь, это начало тенденции. Стоит заметить, это фактически выводит уровень ЗП в долларах в указанном примере на довоенный уровень (в 2015 было выше чем в 2013). Меня это радует, и, заметьте, вовсе не в связи с моими прогнозами
Повышение касается ГО или сотрудникам отделений также повысят? Хотите сказать, что ЗП 2018 г. к 2013 г. в грн. вырастут в 3,5 раза? Ставка экономиста отделения в 5000 чудным образом превратится в 17500?