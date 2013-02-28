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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47734774477547764777>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 98
1. Так
18%
18
2. Ні
36%
35
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
45
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:02

  reus написав::D
  zahar_ написав:Дешевеют в долларах.
А вы платите в гривне
Учи матчасть. На пересдачу.

Зарплата растет и в долларовом эквиваленте.
А так да, вы самый эрудированный и успешный, и все мы умрем :D

Давай те цифры пустозвонящий вы наш - посмотрим чего у вас там растёт.
Верим такому пустозвону как вы на слово - на финансовом форуме это моветон.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:11

  zahar_ написав:
  reus написав::D
  zahar_ написав:Дешевеют в долларах.
А вы платите в гривне
Учи матчасть. На пересдачу.

Зарплата растет и в долларовом эквиваленте.
А так да, вы самый эрудированный и успешный, и все мы умрем :D

Давай те цифры пустозвонящий вы наш - посмотрим чего у вас там растёт.
Верим такому пустозвону как вы на слово - на финансовом форуме это моветон.

Можно не верить, что земля имеет форму шара, но от этого она не станет плоской :D
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015

А к чему этот вброс?
Это не вброс, а инфа о динамике зарплат в реальном Киеве. Конечно, это пока единичный пример, но надеюсь, это начало тенденции.
Стоит заметить, это фактически выводит уровень ЗП в долларах в указанном примере на довоенный уровень (в 2015 было выше чем в 2013).
Меня это радует, и, заметьте, вовсе не в связи с моими прогнозами
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:Вчерась значит иду в фору на Тампере (первый знает где) докупить кое-что к новогоднему столу. Смотрю в хрущике на Тампере подогнали камаз и выгружают строительный мусор и , кажись, из 2к панельного хрущика. Готовят к ремонту. Не иначе как как кто-то прикупил объект в панельном хрущике и будет делать капитальный ремонт.
В общем, похоже, учётка первый получила очередную "дулю" от покупателя квартиру в панельном хрущике в ЖК Тампере.
Это ж кому в голову пришло заниматься этим 31.12
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:34

Faceless
не цитируйте этого баклана, пожалуйста
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:43

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015

А к чему этот вброс?
Это не вброс, а инфа о динамике зарплат в реальном Киеве. Конечно, это пока единичный пример, но надеюсь, это начало тенденции.
Стоит заметить, это фактически выводит уровень ЗП в долларах в указанном примере на довоенный уровень (в 2015 было выше чем в 2013).
Меня это радует, и, заметьте, вовсе не в связи с моими прогнозами

Без цифр это вброс из серии на заборе написано.
Давайте цифры - аудитория форума посмотрит кто кому рабинович.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:47

  Faceless написав:
zahar_ написав:Вчерась значит иду в фору на Тампере (первый знает где) докупить кое-что к новогоднему столу. Смотрю в хрущике на Тампере подогнали камаз и выгружают строительный мусор и , кажись, из 2к панельного хрущика. Готовят к ремонту. Не иначе как как кто-то прикупил объект в панельном хрущике и будет делать капитальный ремонт.
В общем, похоже, учётка первый получила очередную "дулю" от покупателя квартиру в панельном хрущике в ЖК Тампере.
Это ж кому в голову пришло заниматься этим 31.12

Дык а если кто купил под инвестицию - для сдачи в аренду?
Тогда чем быстрее сделают ремонт и заселят квартирантов - тем быстрее начнёт капать арендная плата.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:08

Большую кольцевую дорогу в Киеве начнут строить уже в 2018 году Новая кольцевая дорога разгрузит дороги Киева и пустит транзитный транспорт в обход столицы.
Источник: https://www.autocentre.ua/avtopravo/dor ... 96873.html © Autocentre.ua
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015
банки ничего не производят.
На днях кто-то ссылку дал на карту Украины с новыми предприятиями. Вот там бы показать рост и общий уровень. Есть такая инфа?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:13

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:Кстати незадолго до НГ поступила инфа по одному из банков о росте с этого года ЗП, в итоге выходит примерно х2 к уровню 2015

А к чему этот вброс?
Это не вброс, а инфа о динамике зарплат в реальном Киеве. Конечно, это пока единичный пример, но надеюсь, это начало тенденции.
Стоит заметить, это фактически выводит уровень ЗП в долларах в указанном примере на довоенный уровень (в 2015 было выше чем в 2013).
Меня это радует, и, заметьте, вовсе не в связи с моими прогнозами


Повышение касается ГО или сотрудникам отделений также повысят?
Хотите сказать, что ЗП 2018 г. к 2013 г. в грн. вырастут в 3,5 раза?
Ставка экономиста отделения в 5000 чудным образом превратится в 17500?
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