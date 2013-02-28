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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:14
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reus
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:22
kingkongovets написав:
Большую кольцевую дорогу в Киеве начнут строить уже в 2018 году
Зачем Вы регулярно транслируете хронику покращень? Это уже было на протяжении многих лет, типа "вот-вот будет лучше"
ПАП так радовался траншу в 1 миллиард для всей страны страну, а здесь дорога на 2 млрд, да еще метро-и всё только для Киева.Нереально.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:24
Более детальной карты нету ?
Это будет нечто , трасса проходит по населенным пунктам .
Сколько будет воплей по имущественные права .
Кто будет строить мосты по речке и по водохранилищу
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moldashavanin
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:25
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
Большую кольцевую дорогу в Киеве начнут строить уже в 2018 году
Зачем Вы регулярно транслируете хронику покращень? Это уже было на протяжении многих лет, типа "вот-вот будет лучше"
ПАП так радовался траншу в 1 миллиард для всей страны страну, а здесь дорога на 2 млрд, да еще метро-и всё только для Киева.Нереально.
обожаю подносить открытый огонь к пуканам зрадофилов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:31
moldashavanin написав:
Более детальной карты нету ?
Это будет нечто , трасса проходит по населенным пунктам .
Сколько будет воплей по имущественные права .
Кто будет строить мосты по речке и по водохранилищу
как много вопросов
хорошо, шо не вам их решать - сосредоточьтесь на обеспечении прожиточного минимума своей семьи и не заморачивайтесь тем, на шо вы все равно не сможете повлиять - так будет лучше и для вас и для Украины
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:37
zahar_ написав:
Дык а если кто купил под инвестицию - для сдачи в аренду?
Тогда чем быстрее сделают ремонт и заселят квартирантов - тем быстрее начнёт капать арендная плата.
1) Адекватные люд за работу 31.12 запросят больше денег, соответственно затраты лендлорда вырастут - по дурной цене делать вывоз стройматериалов
2) За ремонтные работы 31-01 соседи могут убить
3) Потеряв всего несколько дней, можно начать работу в январе, "мертвом" обычно месяце, скорее всего дешевле обычных ценников
Итого затея тупая
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Faceless
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:38
reus написав:
Зрада.
Наша пісня гарна й нова.(С)... Гм ...и...е...ть - не мешки ворочать(С)
Пускай хотя бы Шулявский путепровод сделают к выборам - первым закричу о перемоге.
Но, что-то мне туго верится...
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antey1969
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:38
Serg-ik написав:
банки ничего не производят.
Они производят услуги. Порядка 3/4 ВВП - это услуги. Сержик, подтягивайте матчасть
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:41
Viktor написав:
Повышение касается ГО или сотрудникам отделений также повысят?
Хотите сказать, что ЗП 2018 г. к 2013 г. в грн. вырастут в 3,5 раза?
Ставка экономиста отделения в 5000 чудным образом превратится в 17500?
Инфа только по ГО, и то не могу сказать что по всем тотально
Грубо говоря, 20к в 2015 превращаются в 40к в 2018
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Faceless
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Додано: Пон 01 січ, 2018 21:59
Faceless написав: zahar_ написав:
Дык а если кто купил под инвестицию - для сдачи в аренду?
Тогда чем быстрее сделают ремонт и заселят квартирантов - тем быстрее начнёт капать арендная плата.
1) Адекватные люд за работу 31.12 запросят больше денег, соответственно затраты лендлорда вырастут - по дурной цене делать вывоз стройматериалов
2) За ремонтные работы 31-01 соседи могут убить
3) Потеряв всего несколько дней, можно начать работу в январе, "мертвом" обычно месяце, скорее всего дешевле обычных ценников
Итого затея тупая
Теоретический вы наш - а чего вы за уши притягуете что заказ был именно от 31.12.17?
Заказ вполне мог быть оформлен и до 31.12 с указанием дедлайна 31.12.17
А если исполнитель просрочит - получает минус 20% от ранее оговоренной цены. Вот и вывозили мусор 31.12.17 чтоб уложится в срок и не нарватся на минус 20%.
Тщательнее вам надо, тщательнее.
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zahar_
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