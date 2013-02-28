Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Serg-ik так я не пойму - вы считаете шо уже не надо строить большую окружную, или шо? в чем тут зрада? в том шо злочынна влада хочет построить то, шо обещали рыги?
Нет, мы все поддерживаем строительство новой Окружной, просто трехлетний опыт работ "по-новому" заставляет искренне сомневаться, что переможные слова выльются когда-нибудь во что-то реальное. Есть пример с черкасской дамбой. Ее реально практически доделали - капитально отбетонировали заново жд мост, положили новый хороший асфальт. Но вот возились с 1 км моста и 8 км дороги реально около полугода днем и ночью, и денег туда закинули - мама не горюй. Теперь считаем, 200!!! км новой Окружной... сколько лет займет строительство? Может хватит уже озвучивать грандиозные прожекты? Шулявский путепровод - он вот, реальный, по силам, по деньгам. Начните с малого и молча
antey1969 вы проект реконструкции шулявского путепровода видели? вы представляете насколько хорошо он должен быть организован и оперативно выполнен, шоп не парализовать город надолго? количество отремонтированных километров дорог и тротуаров в городе за прошедший год представляете? шо - правда тока пилят и пиарятся, да?
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kingkongovets написав:Serg-ik так я не пойму - вы считаете шо уже не надо строить большую окружную, или шо? в чем тут зрада? в том шо злочынна влада хочет построить то, шо обещали рыги?
Нет, мы все поддерживаем строительство новой Окружной, просто трехлетний опыт работ "по-новому" заставляет искренне сомневаться, что переможные слова выльются когда-нибудь во что-то реальное. Есть пример с черкасской дамбой. Ее реально практически доделали - капитально отбетонировали заново жд мост, положили новый хороший асфальт. Но вот возились с 1 км моста и 8 км дороги реально около полугода днем и ночью, и денег туда закинули - мама не горюй. Теперь считаем, 200!!! км новой Окружной... сколько лет займет строительство? Может хватит уже озвучивать грандиозные прожекты? Шулявский путепровод - он вот, реальный, по силам, по деньгам. Начните с малого и молча
Как-то не понятно. Капремонт Черкасской дамбы реальная или нет? Или это не есть пример реализации прожектов? Пока Вы рассказываете о зраде захерчили оффигеннешую часть окружной. Дорога от столичен до Обухова лучшая в Украине:-) Зы. Сори. Зрада! Ведь могли захерячить до марса...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!