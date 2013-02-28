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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47764777477847794780>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 99
1. Так
18%
18
2. Ні
35%
35
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
46
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:32

  kingkongovets написав:Serg-ik
так я не пойму - вы считаете шо уже не надо строить большую окружную, или шо?
в чем тут зрада?
в том шо злочынна влада хочет построить то, шо обещали рыги?

Нет, мы все поддерживаем строительство новой Окружной, просто трехлетний опыт работ "по-новому" заставляет искренне сомневаться, что переможные слова выльются когда-нибудь во что-то реальное.
Есть пример с черкасской дамбой. Ее реально практически доделали - капитально отбетонировали заново жд мост, положили новый хороший асфальт.
Но вот возились с 1 км моста и 8 км дороги реально около полугода днем и ночью, и денег туда закинули - мама не горюй.
Теперь считаем, 200!!! км новой Окружной... сколько лет займет строительство?
Может хватит уже озвучивать грандиозные прожекты?
Шулявский путепровод - он вот, реальный, по силам, по деньгам. Начните с малого и молча :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:40

antey1969
вы проект реконструкции шулявского путепровода видели? вы представляете насколько хорошо он должен быть организован и оперативно выполнен, шоп не парализовать город надолго?
количество отремонтированных километров дорог и тротуаров в городе за прошедший год представляете?
шо - правда тока пилят и пиарятся, да?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:55

  kingkongovets написав:Большую кольцевую дорогу в Киеве начнут строить уже в 2018 году Новая кольцевая дорога разгрузит дороги Киева и пустит транзитный транспорт в обход столицы.
Источник: https://www.autocentre.ua/avtopravo/dor ... 96873.html © Autocentre.ua

Хмм. Проектировщики видели ширину Днепра в районе Старых Петровцов и Украинки?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:02

  UA написав:
  kingkongovets написав:Большую кольцевую дорогу в Киеве начнут строить уже в 2018 году Новая кольцевая дорога разгрузит дороги Киева и пустит транзитный транспорт в обход столицы.
Источник: https://www.autocentre.ua/avtopravo/dor ... 96873.html © Autocentre.ua

Хмм. Проектировщики видели ширину Днепра в районе Старых Петровцов и Украинки?


Во-во . Плюс подходы к этим местам ,будущих мостов ,похожи на полу болото .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.....там, на валютній гілці просять ще раз кинути список поранених солдат.......а то його потерли.........а я пам"ятаю, що то хтось з тутешніх форумчан це зробив....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:16

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:40

kingkongovets Смотришь, вроде, Париж, но остекленные балконы справа и слева возвращают в реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:27

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:банки ничего не производят.

Они производят услуги. Порядка 3/4 ВВП - это услуги. Сержик, подтягивайте матчасть

По КВЭДам-да, услуги. Но чаще это похоже на отъём денег.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  kingkongovets написав:Serg-ik
так я не пойму - вы считаете шо уже не надо строить большую окружную, или шо?
в чем тут зрада?
в том шо злочынна влада хочет построить то, шо обещали рыги?

Нет, мы все поддерживаем строительство новой Окружной, просто трехлетний опыт работ "по-новому" заставляет искренне сомневаться, что переможные слова выльются когда-нибудь во что-то реальное.
Есть пример с черкасской дамбой. Ее реально практически доделали - капитально отбетонировали заново жд мост, положили новый хороший асфальт.
Но вот возились с 1 км моста и 8 км дороги реально около полугода днем и ночью, и денег туда закинули - мама не горюй.
Теперь считаем, 200!!! км новой Окружной... сколько лет займет строительство?
Может хватит уже озвучивать грандиозные прожекты?
Шулявский путепровод - он вот, реальный, по силам, по деньгам. Начните с малого и молча :roll:

Как-то не понятно. Капремонт Черкасской дамбы реальная или нет? Или это не есть пример реализации прожектов?
Пока Вы рассказываете о зраде захерчили оффигеннешую часть окружной. Дорога от столичен до Обухова лучшая в Украине:-)
Зы. Сори. Зрада! Ведь могли захерячить до марса...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:45

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
  Serg-ik написав:банки ничего не производят.

Они производят услуги. Порядка 3/4 ВВП - это услуги. Сержик, подтягивайте матчасть

По КВЭДам-да, услуги. Но чаще это похоже на отъём денег.

Сержик, ну не глупите. По крайней мере не надо расуждать о том, о чем не имеете представления
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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