Додано: Пон 01 січ, 2018 22:40

antey1969

вы проект реконструкции шулявского путепровода видели? вы представляете насколько хорошо он должен быть организован и оперативно выполнен, шоп не парализовать город надолго?

количество отремонтированных километров дорог и тротуаров в городе за прошедший год представляете?

шо - правда тока пилят и пиарятся, да?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.