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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4777477847794780>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 99
1. Так
18%
18
2. Ні
35%
35
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
46
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Есть пример с черкасской дамбой. Ее реально практически доделали - капитально отбетонировали заново жд мост, положили новый хороший асфальт.
Но вот возились с 1 км моста и 8 км дороги реально около полугода днем и ночью, и денег туда закинули - мама не горюй.

Нет проектов капстроительства - зрада.
Ну ладно, проекты есть - но работы не ведуться - зрада.
Ну ладно, есть проекты, идут работы, но абы как - зрада.
Ну ладно, и проекты есть, и работы ведутся, и сделаны качественно - но долго, кучу денег попилили - зрада.
Аж интересно что дальше
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:56

  Faceless написав:Аж интересно что дальше

кредиты с процентами отдавать за счет бюджета.
ладно бы освоенные. но ведь и распиленные. от 40% имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:59

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:Аж интересно что дальше

кредиты с процентами отдавать за счет бюджета.
ладно бы освоенные. но ведь и распиленные. от 40% имхо.

Ну можно, конечно, ничего не делать - тогда и не распилят и проценты не придется из бюджета отдавать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:11

  Faceless написав:
  Yuri_T написав:
  Faceless написав:Аж интересно что дальше

кредиты с процентами отдавать за счет бюджета.
ладно бы освоенные. но ведь и распиленные. от 40% имхо.

Ну можно, конечно, ничего не делать - тогда и не распилят и проценты не придется из бюджета отдавать

тоже подход.
при распиле 90% так же будете считать, что распильщики делают доброе дело и вполне справедливо вам и вашим потомкам оплачивать их услуги?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  Faceless написав:
  Yuri_T написав:[quote="4255321:Faceless"]
Аж интересно что дальше

кредиты с процентами отдавать за счет бюджета.
ладно бы освоенные. но ведь и распиленные. от 40% имхо.

Ну можно, конечно, ничего не делать - тогда и не распилят и проценты не придется из бюджета отдавать

тоже подход.
при распиле 90% так же будете считать, что распильщики делают доброе дело и вполне справедливо вам и вашим потомкам оплачивать их услуги?[/quote]


так шо вы предлагаете? ничего не строить/не ремонтивать?
не, ну серьезно, зрадофилы - какой вы предлагаете конструктив?
я даже не прошу подтвердить и обосновать ваши «40% имхо»

зы: кстати, много лично вы налогов заплатили, шо так за бюджетные деньги переживаете? похвастайтесь суммой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:42

  kingkongovets написав:так шо вы предлагаете? ничего не строить/не ремонтивать?
не, ну серьезно, зрадофилы - какой вы предлагаете конструктив?
я даже не прошу подтвердить и обосновать ваши «40% имхо»

зы: кстати, много лично вы налогов заплатили, шо так за бюджетные деньги переживаете? похвастайтесь суммой

ничего не предлагаю.
лишь ответил на вопрос модератора "аж интересно, что дальше".

зы. перед тем, как спрашивать у собеседника декларацию об уплате ндфл, воспитанные люди выкладывают свою.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:48

  Yuri_T написав:ничего не предлагаю.
лишь ответил на вопрос модератора "аж интересно, что дальше".

зы. перед тем, как спрашивать у собеседника декларацию об уплате ндфл, воспитанные люди выкладывают свою.


в общем тотальный слив по всем направлениям
предложить ничего не можете, зато облить дерьмом, обвинить в распиле и покритиковать - это мы завсегда

зы: а почему только ндфл? вы только его платите? хм
я просто предположил, шо так переживать за бюджетные деньги может лишь человек, который честно платит налоги и немалые, но вы и тут предсказуемо слились
и почему я не удивлен? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:53

  kingkongovets написав:и почему я не удивлен? :mrgreen:

шмурдяка перепили на НГ?
слишком много букв для моей скромной персоны. не утруждайтесь.

зы. из практики, сильно топят за распильщиков те сограждане, что прямо или опосредованно стоят в цепи распределения таких средств. включая водителей секретарш.
они тебе и декларацию предложат показать, и троллить станут сотней слов на десять, но сами ничего не покажут, ибо стыдно. в глубине души.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:53

На Вінниччині люди не хочуть йти працювати на японський завод через страх втратити субсидію

"Є проблема з працевлаштуванням. Пропонуємо людям роботу, а вони відмовляються офіційно працювати на заводі. І це при тому, що середня зарплата буде 7100 гривень. Люди бояться втратити субсидію чи іншу соціальну допомогу. Прямо кажуть, що їм вигідніше сидіти вдома"

https://espreso.tv/news/2018/01/01/na_v ... _subsydiyu
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:57

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:и почему я не удивлен? :mrgreen:

шмурдяка перепили на НГ?
слишком много букв для моей скромной персоны. не утруждайтесь.

зы. из практики, сильно топят за распильщиков те сограждане, что прямо или опосредованно стоят в цепи распределения таких средств. включая водителей секретарш.
они тебе и декларацию предложат показать, и троллить станут сотней слов на десять, но сами ничего не покажут, ибо стыдно. в глубине души.


где практикуете?
и снова одно блаблабла и общие фразы
еще один любитель унылого дудения в лужу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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