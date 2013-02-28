Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Есть пример с черкасской дамбой. Ее реально практически доделали - капитально отбетонировали заново жд мост, положили новый хороший асфальт. Но вот возились с 1 км моста и 8 км дороги реально около полугода днем и ночью, и денег туда закинули - мама не горюй.
Нет проектов капстроительства - зрада. Ну ладно, проекты есть - но работы не ведуться - зрада. Ну ладно, есть проекты, идут работы, но абы как - зрада. Ну ладно, и проекты есть, и работы ведутся, и сделаны качественно - но долго, кучу денег попилили - зрада. Аж интересно что дальше
Yuri_T написав:ничего не предлагаю. лишь ответил на вопрос модератора "аж интересно, что дальше".
зы. перед тем, как спрашивать у собеседника декларацию об уплате ндфл, воспитанные люди выкладывают свою.
в общем тотальный слив по всем направлениям предложить ничего не можете, зато облить дерьмом, обвинить в распиле и покритиковать - это мы завсегда
зы: а почему только ндфл? вы только его платите? хм я просто предположил, шо так переживать за бюджетные деньги может лишь человек, который честно платит налоги и немалые, но вы и тут предсказуемо слились и почему я не удивлен?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
шмурдяка перепили на НГ? слишком много букв для моей скромной персоны. не утруждайтесь.
зы. из практики, сильно топят за распильщиков те сограждане, что прямо или опосредованно стоят в цепи распределения таких средств. включая водителей секретарш. они тебе и декларацию предложат показать, и троллить станут сотней слов на десять, но сами ничего не покажут, ибо стыдно. в глубине души.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
На Вінниччині люди не хочуть йти працювати на японський завод через страх втратити субсидію
"Є проблема з працевлаштуванням. Пропонуємо людям роботу, а вони відмовляються офіційно працювати на заводі. І це при тому, що середня зарплата буде 7100 гривень. Люди бояться втратити субсидію чи іншу соціальну допомогу. Прямо кажуть, що їм вигідніше сидіти вдома"
шмурдяка перепили на НГ? слишком много букв для моей скромной персоны. не утруждайтесь.
зы. из практики, сильно топят за распильщиков те сограждане, что прямо или опосредованно стоят в цепи распределения таких средств. включая водителей секретарш. они тебе и декларацию предложат показать, и троллить станут сотней слов на десять, но сами ничего не покажут, ибо стыдно. в глубине души.
где практикуете? и снова одно блаблабла и общие фразы еще один любитель унылого дудения в лужу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.