RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4783478447854786>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 100
1. Так
18%
18
2. Ні
36%
36
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
46
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:40

  Первый написав:
hume написав:
  Первый написав:Сделаю первый пост по теме ветки
Год назад писал че Сагайдака 100 с видом на днепр можно брать. Было 2.4 млн.
Прошёл год дешевея.
Сегодня. Ковальская. Двуха 99 квадратов. 15 этаж. Вид на днепр. Мокрый фасад. Никаких губастых телок на ресепшене:—) все как копийчужки любят. Сдача конец 2018.
Цена - ОНИ ОХЕРЕЛИ или 41 кгрн за квадрат.... ОВЕР 4 000 000 грн. при 70% взноса - 7% скидка на взнос.
Отаке



Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

Сомневаюсь в успехе сего предприятия. Нельзя обосновать ценник в 41 кгрн, даже с учётом вида на днепр.


Если честно Я подофигел. Эту видовую корову нереально продать. 4 млн грн за 100 квадратов воздуха в непонятном доме это нереальный оверпрайс.
Все ИМХО.


Навскидку. Первый попавшийся вариант http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=14466525
ziko07
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html
iva64
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 24.02.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:46

  zahar_ написав:
Гы. Ковальская может зарядила надбавку за "надёжность"
Типа - кто не хочет быть терпилой у славки непопа из ЖИБ, тот может купить у нас и получить товар вовремя, но надо будет уплатить на треть больше чем у славки непопа.?

Не удивлюсь если Ковальская сдаст дома раньше, чем жиб.
hume
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 27.12.12
Подякував: 296 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:23

Про переваги й недоліки життя у центрі міста й передмісті

https://hmarochos.kiev.ua/2017/09/12/yu ... eredmisti/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 05.06.16
Подякував: 147 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

iva64 написав:Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html

Хрущи тока - 10% смешно. Не меньше - 20%.
Это как старые жигули. Морально и физически устарели. И ремонт нецелесообразен. Только подмарафетить чтобы лошадка не упала и продолжала гомно возить:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12201
З нами з: 27.10.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 1561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:39

  iva64 написав:Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html

Еще один такой год "падежа" цен, и я совсем загрущу. Пусть лучше стабильными остаются.
airmax78
 
Повідомлень: 23394
З нами з: 25.10.12
Подякував: 643 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:45

  iva64 написав:Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html


спс
не понял вот эту фразу

В итоге всего за пару месяцев средние цены на вторичке в Киеве просели на 0,5%, а двухкомнатные квартиры подешевели сразу на 0,8%. Всего же с начала года цены упали на 6,5%, - констатируют в Domik.ua.

домик же рист рисует, а тут говорит про снижение ?
baraka
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 09.10.12
Подякував: 629 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:45

  alkasander написав:Первый Зображення

Планировка 1.6 - вид в сторону дворца Украина / торца дома на углу Коновальца / Предславинской. Левее на фото есть такая же планировка с видом на Д. Украина, но на 10% дороже.


Прошу прощения - эта планировка стоит 1300 за метр.
1200 стоит торцевая на 6 этаже с видом вверх в сторону Л. Украинки.
alkasander
 
Повідомлень: 102
З нами з: 23.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:10

  zahar_ написав:

Гы. Ковальская может зарядила надбавку за "надёжность"
Типа - кто не хочет быть терпилой у славки непопа из ЖИБ, тот может купить у нас и получить товар вовремя, но надо будет уплатить на треть больше чем у славки непопа.?

ЖИБ давно стало ругательным словом.
UA
 
Повідомлень: 2344
З нами з: 19.07.08
Подякував: 162 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Да и если честно, для меня лучше потолкаться и купить па 25 кгрн заиквадрат, чем идентичное па 41 но без потолкаться....
Это все от бедности, не готов оплатить 1 600 000 млн грн за идентичную квартиру, но снадписью от ковальской, а не ЖИ.

это всё от жадности, потому как цель покупки-столкнуть кому-то квартиру по 41 кгрн после покупки по 25.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7476
З нами з: 10.06.11
Подякував: 140 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4783478447854786>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Долярчик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 976, 977, 978
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
9775 1791213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 18:11
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
43 15065
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 13:39
JenyaKolomiec
Что вы можете сказать о ЖК "Крышталеви джерела" в Киеве 1, 2, 3, 4
Liana » Чет 28 лют, 2013 17:01
34 31373
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лис, 2017 18:27
mariarozetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51066)
02.01.2018 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.