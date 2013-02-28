Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Первый написав:Сделаю первый пост по теме ветки Год назад писал че Сагайдака 100 с видом на днепр можно брать. Было 2.4 млн. Прошёл год дешевея. Сегодня. Ковальская. Двуха 99 квадратов. 15 этаж. Вид на днепр. Мокрый фасад. Никаких губастых телок на ресепшене:—) все как копийчужки любят. Сдача конец 2018. Цена - ОНИ ОХЕРЕЛИ или 41 кгрн за квадрат.... ОВЕР 4 000 000 грн. при 70% взноса - 7% скидка на взнос. Отаке
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Сомневаюсь в успехе сего предприятия. Нельзя обосновать ценник в 41 кгрн, даже с учётом вида на днепр.
Если честно Я подофигел. Эту видовую корову нереально продать. 4 млн грн за 100 квадратов воздуха в непонятном доме это нереальный оверпрайс. Все ИМХО.
zahar_ написав: Гы. Ковальская может зарядила надбавку за "надёжность" Типа - кто не хочет быть терпилой у славки непопа из ЖИБ, тот может купить у нас и получить товар вовремя, но надо будет уплатить на треть больше чем у славки непопа.?
Не удивлюсь если Ковальская сдаст дома раньше, чем жиб.
Гы. Ковальская может зарядила надбавку за "надёжность" Типа - кто не хочет быть терпилой у славки непопа из ЖИБ, тот может купить у нас и получить товар вовремя, но надо будет уплатить на треть больше чем у славки непопа.?
Первый написав:Да и если честно, для меня лучше потолкаться и купить па 25 кгрн заиквадрат, чем идентичное па 41 но без потолкаться.... Это все от бедности, не готов оплатить 1 600 000 млн грн за идентичную квартиру, но снадписью от ковальской, а не ЖИ.
это всё от жадности, потому как цель покупки-столкнуть кому-то квартиру по 41 кгрн после покупки по 25.
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