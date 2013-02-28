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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4783478447854786

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 100
1. Так
18%
18
2. Ні
36%
36
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
46%
46
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А ещё приятно читать, что в один день обсуждают два обьекта Геоса, Кардинал и Адамант.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:12

  hume написав:
  alkasander написав:Первый Зображення

Планировка 1.6 - вид в сторону дворца Украина / торца дома на углу Коновальца / Предславинской. Левее на фото есть такая же планировка с видом на Д. Украина, но на 10% дороже.

На этой картинке манипуляция с посадкой дома. Планровка 1,6 полностью смотрит на красный дом, отсюда и цена сладкая. Вот фото из 1,5. Что вы будете видеть из 1.6 не сложно догадаться. В оп не дураки.
Зображення


с какого этажа это фото сделано?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 08:56

  iva64 написав:Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html

Уровень цен на КРЖН дешевел дешевеет и будет дешеветь
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:28

[quote="4255920:Оранжевый-хит сезона"]А ещё приятно читать, что в один день обсуждают два обьекта Геоса, Кардинал и Адамант.[/quote
И какой же с этого глубокого умозаключения вывод?
iva64
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:49

  iva64 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А ещё приятно читать, что в один день обсуждают два обьекта Геоса, Кардинал и Адамант.[/quote
И какой же с этого глубокого умозаключения вывод?

Дык вы что не в курсе что Уня ("Оранжевый-хит сезона") на страницах этого топика за геос топит (пиарит с надеждой что потенциальный покупатель заинтересуется продукцией геоса)?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:57

Банк Аркада продолжает в ЖК Эврика плодить ПИРАМИДУ ПРОДАЖ https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/29881/
03 січня 2018 року банк «АРКАДА» розпочне залучення коштів для фінансування будівництва нового монолітно-каркасного житлового будинку №2 у ж/к «ЕВРИКА», що споруджується на проспекті Академіка Глушкова, 6, Голосіївського району міста Києва.
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:04

  Первый написав:
iva64 написав:Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html

Хрущи тока - 10% смешно. Не меньше - 20%.

Когда уже комфортная видовая 3к в ЖК Тампере в состоянии входи и и живи будет стоить 25 куе? Или вы как уня и прохожий - прогнозы без дат даёте?
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:29

  zahar_ написав:Банк Аркада продолжает в ЖК Эврика плодить ПИРАМИДУ ПРОДАЖ https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/29881/
03 січня 2018 року банк «АРКАДА» розпочне залучення коштів для фінансування будівництва нового монолітно-каркасного житлового будинку №2 у ж/к «ЕВРИКА», що споруджується на проспекті Академіка Глушкова, 6, Голосіївського району міста Києва.

Хороший дом, а у меня нет денег :(
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:45

  iva64 написав:Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html

читаем
Ситуация может измениться лишь с возобновлением банковского кредитования.
По мнению аналитиков, кредитование если и начнет оживать, то не в следующем, а лишь, в лучшем случае, в 2019 году, при условии, что не будет новых политических и экономических потрясений. Вот тогда и стоит ожидать роста спроса, а значит и цен на самые ликвидные квартиры.

Жесть. Логика страшнее, чем у копийчужек: нет своих денег-надеемся рассчитаться чужими.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 11:07

  Serg-ik написав:
  iva64 написав:Цены будут падать, а пузырь грозит лопнуть. Что будет с рынком недвижимости в 2018 году.
https://strana.ua/articles/analysis/114 ... -hodu.html

читаем
Ситуация может измениться лишь с возобновлением банковского кредитования.
По мнению аналитиков, кредитование если и начнет оживать, то не в следующем, а лишь, в лучшем случае, в 2019 году, при условии, что не будет новых политических и экономических потрясений. Вот тогда и стоит ожидать роста спроса, а значит и цен на самые ликвидные квартиры.

Жесть. Логика страшнее, чем у копийчужек: нет своих денег-надеемся рассчитаться чужими.

Нормальная логика, кредит на 30 лет, платёж равен арендному. Что не нормального?
Оранжевый-хит сезона
 
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