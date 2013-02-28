Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
03 січня 2018 року банк «АРКАДА» розпочне залучення коштів для фінансування будівництва нового монолітно-каркасного житлового будинку №2 у ж/к «ЕВРИКА», що споруджується на проспекті Академіка Глушкова, 6, Голосіївського району міста Києва.
03 січня 2018 року банк «АРКАДА» розпочне залучення коштів для фінансування будівництва нового монолітно-каркасного житлового будинку №2 у ж/к «ЕВРИКА», що споруджується на проспекті Академіка Глушкова, 6, Голосіївського району міста Києва.
Ситуация может измениться лишь с возобновлением банковского кредитования. По мнению аналитиков, кредитование если и начнет оживать, то не в следующем, а лишь, в лучшем случае, в 2019 году, при условии, что не будет новых политических и экономических потрясений. Вот тогда и стоит ожидать роста спроса, а значит и цен на самые ликвидные квартиры.
Жесть. Логика страшнее, чем у копийчужек: нет своих денег-надеемся рассчитаться чужими.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Ситуация может измениться лишь с возобновлением банковского кредитования. По мнению аналитиков, кредитование если и начнет оживать, то не в следующем, а лишь, в лучшем случае, в 2019 году, при условии, что не будет новых политических и экономических потрясений. Вот тогда и стоит ожидать роста спроса, а значит и цен на самые ликвидные квартиры.
Жесть. Логика страшнее, чем у копийчужек: нет своих денег-надеемся рассчитаться чужими.
Нормальная логика, кредит на 30 лет, платёж равен арендному. Что не нормального?