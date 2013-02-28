Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Хороший дом, а у меня нет денег
У нас тоже - прикупились в 2017 на РН однако.
О как. Все, кто топит за безпощадный дешевей, вымирание по статистике, выезд дупомоев на клубники либо шастают по ОП, либо встряли в бетон по самые копыта.
Осталось только франту отчитаться.
Захар просто пренеприятнейший лицемерный тип. Хоть бы постеснялся в таком признаваться. Но нет же, хочется потещить самолюбие, покрасоваться - вот он я какой, не плаьцем деланный. Какой-никакой, а игрок на КРЖН.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 03 січ, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:О как. Все, кто топит за безпощадный дешевей, вымирание по статистике, выезд дупомоев на клубники либо шастают по ОП, либо встряли в бетон по самые копыта. Осталось только франту отчитаться.
Лично я, ничего не делая , просто ждал с пачками бакса, пока цена падала и не жалею. Вопрос сколько ещё будет падать, ведь есть же предел и какие признаки достижения этого предела?
А Вы какой сегмент отслеживаете для покупки: 1. Гостинки на Лесном. 2. 1к в ЖК Патриотика. 3. 1к КГС на Венике. 4. Иное (что конкретно?)
zahar_ написав:У нас тоже - прикупились в 2017 на РН однако.
О как. Все, кто топит за безпощадный дешевей, вымирание по статистике, выезд дупомоев на клубники либо шастают по ОП, либо встряли в бетон по самые копыта.
Осталось только франту отчитаться.
Захар просто пренеприятнейший лицемерный тип. Хоть бы постеснялся в таком признаваться. Но нет же, хочется потещить самолюбие, покрасоваться - вот он я какой, не плаьцем деланный. Какой-никакой, а игрок на КРЖН.
Serg-ik написав:«Киевгорстрой» информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выданы сертификаты, удостоверяющие соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации трех новых объектов.