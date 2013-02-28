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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4786478747884789

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 102
1. Так
19%
19
2. Ні
36%
37
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
45%
46
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:27

  hume написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Хороший дом, а у меня нет денег :(

У нас тоже - прикупились в 2017 на РН однако.

О как. Все, кто топит за безпощадный дешевей, вымирание по статистике, выезд дупомоев на клубники либо шастают по ОП, либо встряли в бетон по самые копыта.

Осталось только франту отчитаться.

Захар просто пренеприятнейший лицемерный тип. Хоть бы постеснялся в таком признаваться. Но нет же, хочется потещить самолюбие, покрасоваться - вот он я какой, не плаьцем деланный. Какой-никакой, а игрок на КРЖН.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 03 січ, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:27

  27661 написав:
  hume написав:О как. Все, кто топит за безпощадный дешевей, вымирание по статистике, выезд дупомоев на клубники либо шастают по ОП, либо встряли в бетон по самые копыта.
Осталось только франту отчитаться.

Лично я, ничего не делая , просто ждал с пачками бакса, пока цена падала и не жалею.
Вопрос сколько ещё будет падать, ведь есть же предел и какие признаки достижения этого предела?

А Вы какой сегмент отслеживаете для покупки:
1. Гостинки на Лесном.
2. 1к в ЖК Патриотика.
3. 1к КГС на Венике.
4. Иное (что конкретно?)
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:33

  airmax78 написав:
  hume написав:
  zahar_ написав:У нас тоже - прикупились в 2017 на РН однако.

О как. Все, кто топит за безпощадный дешевей, вымирание по статистике, выезд дупомоев на клубники либо шастают по ОП, либо встряли в бетон по самые копыта.

Осталось только франту отчитаться.

Захар просто пренеприятнейший лицемерный тип. Хоть бы постеснялся в таком признаваться. Но нет же, хочется потещить самолюбие, покрасоваться - вот он я какой, не плаьцем деланный. Какой-никакой, а игрок на КРЖН.

Шота я не понял Вас airmax78 - что за гон? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:37

  vano80 написав:
  moldashavanin написав:
  vano80 написав:Конговца нет, так я вместо него принесу перемогу:
https://news.finance.ua/ru/news/-/417995/v-kgga-pokazali-shemu-novoj-okruzhnoj-dorogi-za-2-mlrd-dollarov-infografika
"В КГГА показали схему новой окружной дороги за 2 млрд долларов".
Вот так вот. И два новых моста! :D Бросаем жилое, копим и вкладываемся в обслуживание потока на новой окружной!


уже было


Каюсь.

Не переймайтесь. Для рожевоокулярныкив пэрэмог мало не бывает.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:46

  Serg-ik написав:«Киевгорстрой» информирует, что Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выданы сертификаты, удостоверяющие соответствие законченного строительства проектной документации и готовность к эксплуатации трех новых объектов.

В эксплуатацию введен реконструированный объект по ул. Просвещения, 16, 16-А — жилой дом № 16 и паркинг в Соломенском районе Киева.
https://est.ua/novostrojka/complexes/16 ... s/3357502/

Если посмотреть на сертификат, то там написано : Реконструкция общежитий ....по Освиты 16 и 16а
здесь общаги
http://promap.ua/18502.-16

а здесь-результат "реконструкции"
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D1%82
Зстройщик, акционером которого является Киев, занимается...непонятно чем.

Мда. КГС погоже сумел незаконное строительство замутить. :evil:
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/916513ca1984a170e2eb4ee5bf0ba513.png[/img][/url]
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:19

  zahar_ написав:Шота я не понял Вас airmax78 - что за гон? :wink:
Так а при чём Эир, это же вы с каминг-аутом явились форуму
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:50

  hume написав:
  zahar_ написав:Шота я не понял Вас airmax78 - что за гон? :wink:
Так а при чём Эир, это же вы с каминг-аутом явились форуму

Я так понимаю, что как только у "семейного совета" появляется в распоряжении сумма, достаточная для выхода на КРЖН, копыта стучат, дым из ноздрей. А на форуме снова про шаромыг, дешевей и т.п.
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