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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:00
reus написав: airmax78 написав:
Я так понимаю, что как только у "семейного совета" появляется в распоряжении сумма, достаточная для выхода на КРЖН, копыта стучат, дым из ноздрей. А на форуме снова про шаромыг, дешевей и т.п.
А вы, когда уже бомжевать перестанете?
он может себе позволить ждать... получать зарплату от "хозяев денег" не каждому дано... Макс у первоисточника долларов сидит... у него они никогда не закончатся
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Додано: Чет 04 січ, 2018 00:07
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Додано: Чет 04 січ, 2018 00:39
и Максу не нужна квартира, он должен уже давно смотреть дом в Киеве и Одессе.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 01:14
Оранжевый-хит сезона лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.
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airmax78
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:36
airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.
ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:41
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.
ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу
Я сильно преувеличивал. Очень хотелось получить статус игрока на КРЖН. А сейчас этот статус дают и с в 10 раз меньшим доходом. Поэтому дальше преувеличивать нет смысла.
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airmax78
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:47
Прем’єр Польщі: ми прийняли 1,5 млн українців, тисячі - із зони військових дій
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:52
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.
ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу
Я сильно преувеличивал. Очень хотелось получить статус игрока на КРЖН. А сейчас этот статус дают и с в 10 раз меньшим доходом. Поэтому дальше преувеличивать нет смысла.
Ну крім доходу статус гравця дає ще наявність "матрасу" (і/або) "спадщини". І велике питання який з факторів важливіший.
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sun9man
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:08
sun9man написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу
Я сильно преувеличивал. Очень хотелось получить статус игрока на КРЖН. А сейчас этот статус дают и с в 10 раз меньшим доходом. Поэтому дальше преувеличивать нет смысла.
Ну крім доходу статус гравця дає ще наявність "матрасу" (і/або) "спадщини". І велике питання який з факторів важливіший.
да, спадщины будет очень много сейчас
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:17
Оранжевый-хит сезона написав:
да, спадщины будет очень много сейчас
Если спадщина до 90х годовых выпуска, то 100% нужно утилизировать путём продажи.
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hume
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