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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4788478947904791>

Чи буде передбачено у бюджеті Києва на 2018 рік витрати на будівництво метро на Виноградар?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.3 5 103
1. Так
19%
20
2. Ні
36%
37
3. Будуть, але тільки на проектні й підготовчі роботи
45%
46
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:00

  reus написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю, что как только у "семейного совета" появляется в распоряжении сумма, достаточная для выхода на КРЖН, копыта стучат, дым из ноздрей. А на форуме снова про шаромыг, дешевей и т.п.

А вы, когда уже бомжевать перестанете? :D

он может себе позволить ждать... получать зарплату от "хозяев денег" не каждому дано... Макс у первоисточника долларов сидит... у него они никогда не закончатся
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вот и деньги на "ямочный ремонт" https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/3/632723/
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и Максу не нужна квартира, он должен уже давно смотреть дом в Киеве и Одессе.
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 01:14

Оранжевый-хит сезона лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:36

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.

ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу :)
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:41

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.

ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу :)

Я сильно преувеличивал. Очень хотелось получить статус игрока на КРЖН. А сейчас этот статус дают и с в 10 раз меньшим доходом. Поэтому дальше преувеличивать нет смысла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прем’єр Польщі: ми прийняли 1,5 млн українців, тисячі - із зони військових дій
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:52

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона лестно конечно, но вы очень, ОЧЕНЬ сильно переоцениваете мои доходы.
Я сейчас уже готов сделать бай бэк прелести. Но, говорят, прелесть сильно подорожала.

ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу :)

Я сильно преувеличивал. Очень хотелось получить статус игрока на КРЖН. А сейчас этот статус дают и с в 10 раз меньшим доходом. Поэтому дальше преувеличивать нет смысла.

Ну крім доходу статус гравця дає ще наявність "матрасу" (і/або) "спадщини". І велике питання який з факторів важливіший.
sun9man
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:08

  sun9man написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ты же сам говорил, зарабатываешь больше 8000 в месяц, тратишь меньше 2000
посчитать несложно
Макс, покупай участок и начинай строить, со всякими тепловыми насосами, солнечными батареями и розетками под теслу :)

Я сильно преувеличивал. Очень хотелось получить статус игрока на КРЖН. А сейчас этот статус дают и с в 10 раз меньшим доходом. Поэтому дальше преувеличивать нет смысла.

Ну крім доходу статус гравця дає ще наявність "матрасу" (і/або) "спадщини". І велике питання який з факторів важливіший.

да, спадщины будет очень много сейчас
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:17

  Оранжевый-хит сезона написав:да, спадщины будет очень много сейчас

Если спадщина до 90х годовых выпуска, то 100% нужно утилизировать путём продажи.
hume
 
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