Як в світі збільшується "прірва" між бідними і багатими (дос

Те, кто пишет, что научный прогресс стоит на месте, вы в бункере живёте? Ровно 25 лет назад я играл на компьютере с 16 килобайт памяти, это примерно в 1 000 000 раз меньше, чем сейчас. Мой первый жетский диск был на 50 мегабайт, сейчас в 40 000 раз больше. Скорость интернета выросла в тысячи раз, как и количество пользователей. На всех устройствах появились плоские экраны. Атом - теперь не самая мелкая неделимая частица. Да и галактик оказывается миллионы, а не одна, а планет земного типа ещё больше
Нет развития только у отдельных личностей. А наука рвётся вперёд ударными темпами