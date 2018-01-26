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Як в світі збільшується "прірва"
між бідними і багатими (дос

Як в світі збільшується "прірва" між бідними і багатими (дос
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:20

Re: Як в світі збільшується "прірва" між бідними і багатими

Те, кто пишет, что научный прогресс стоит на месте, вы в бункере живёте? Ровно 25 лет назад я играл на компьютере с 16 килобайт памяти, это примерно в 1 000 000 раз меньше, чем сейчас. Мой первый жетский диск был на 50 мегабайт, сейчас в 40 000 раз больше. Скорость интернета выросла в тысячи раз, как и количество пользователей. На всех устройствах появились плоские экраны. Атом - теперь не самая мелкая неделимая частица. Да и галактик оказывается миллионы, а не одна, а планет земного типа ещё больше

Нет развития только у отдельных личностей. А наука рвётся вперёд ударными темпами
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:35

  yarg написав:
  belamorkanal555 написав:
  yarg написав: и что здесь несправедливого ? вы правда хотите чтобы вы не смогли оставить квартиру своим детям ? закон ведь один для всех , или нет ?

Передать квартиру или 10 квартир?


у кого сколько есть.


квартиры это не только имущество, а и стратегический ресурс. поэтому здесь дилема.
galex
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