Додано: Вів 31 січ, 2017 15:43 Зачем возвращаться: минусы жизни в Дании

Например, значительная часть IT-технологий, которыми мы сейчас пользуемся, сделаны именно датчанами: РНР, С++, Ruby on Rails, Varnish, Turbo Pascal, Delphi и C#. Этот список выглядит как резюме.

Знакомые фамилии? Расмус Лердорф (РНР), Бьёрн Струструп (С++), Питер Наур (ALGOL и форма Бэкуса-Наура). Датчанин Эрланг, которого я уже упоминал, подарил нам теорию очередей, работая над оптимизацией работы именно копенгагенской телефонной станции (и в его честь потом назвали язык Erlang).

Движок Google Chrome разработали здесь, в городе Орхус. Microsoft Dynamics AX изначально был разработкой датской компании Axapta. Технология Bluetooth, объединившая разрозненные устройства, названа так в честь датского короля Блётонда, объединившего разрозненные племена (у короля реально был тёмный зуб, а значок Bluetooth — древняя руна, аналог буквы «B»). Если расширить географию до всей Скандинавии, то можно добавить и MySQL, Neo4J, Linux и git.

Наука тоже не осталась в стороне. Один химический элемент в таблице Менделеева имеет датские корни: «гафний» назван так в честь латинского названия Копенгагена (Hafnia). (Хотел написать, что и элемент «бор» назвали в честь Нильса Бора, но факт-чекинг показал, что это не так). У датчан даже есть свой астронавт!

И культурно-исторически Дания не так уж далека от нас. Царь Николай II был по матери датчанин. Cоставитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль был сыном переехавших в Луганск датчан. Если копнуть совсем глубоко, то основатель Киевской Руси Рюрик был датчанином. Он был с датского полуострова Ютландия, стало быть «ютландец», что по-датски называется «jusk». И вот одноименная датская компания Jusk имеет стопицот филиалов в Украине. Даже торговый путь «из варяг в греки» проходил через нас, через Киев.

Это всё хорошо, скажете вы, мы уже знаем из прошлой статьи, что там технологический рай земной — но зачем было оттуда уезжать-то?

Если совсем коротко о минусах Дании, то их два: темно и дорого.









Темно



Не сравнить с Афинами — прохладно,

Правда, шведы с финнами, — ну ладно!

В. Высоцкий



Дания — страна северная. Если долго всматриваться в эту фотографию, то можно обратить внимание, насколько низко находятся облака — небо совсем не такое как у нас.

А если серьёзно, то это бОльшая проблема, чем кажется на первый взгляд. Вот довольно типичная для Скандинавии ситуация: весна, солнышко, люди в кафе и прямо на тротуаре лежат и ловят каждый лучик.









В общем, острая нехватка витамина D. В первый год после приезда сюда это будет вызывать у вас недоумение, к третьему году вы начнёте смотреть путёвки на юг, как настоящий датчанин (возможно, это была причина походов викингов, кто знает? Дома — берсерк в юбке, а на юге — вино, тепло и гречка. Ой, гречанка).

Из-за того, что солнца недостаёт, во-первых, местные жители не закрывают окна занавесками, во-вторых, держат окна в идеальной чистоте. Мы, помнится, проходили в украинском университете, что мытьё окон после зимы повышает светопоток на 10%, но это знание у нас мёртвое, а датчане им пользуются.

Один датский король в 16 веке отдал учёному Тихо Браге целый остров Hven под первый в мире наукоград Ураниборг. Сейчас там стоит памятник Тихо Браге — так даже он стоит, подставив лицо редким лучам неласкового датского солнца...



Ладно, это шутка, а то ещё поверите... Тихо Браге (на самом деле, «Тюга Бра») был астроном — он наблюдал звёзды, и поскольку точные инструменты были в те времена недостижимы, он усреднял значения серии измерений и этим дал толчок к появлению нормального закона распределения в теории вероятностей. Поэтому он смотрит вверх).

Сюда же, к погоде, можно отнести постоянный ветер. Дания — страна совсем без гор, разнесённая на сотни островов. Один раз датчане, шутки ради, избрали в парламент комика-популиста, который обещал в том числе обеспечить постоянный попутный ветер на велодорожках. Направляя Фольксваген в продувной Копенгаген, будьте готовы ходить в шарфе до самого лета.

Ну и конечно, отдельное явление — Danish Summer. В Дании отличное лето — главное не пропустить эти 2 дня.



Дорого



Есть такой экономический инструмент, называется «индекс бигмака», то есть сколько стоит «бигмак» в той или иной стране в долларах, или другими словами, сколько всего можно купить на $1. Так вот Дания по этому индексу находится в самом топе по дороговизне в мире, а Украина — на предпоследнем месте (дешевле нас только Венесуэла с Египетом). Это объясняет, почему на футболке DOU включен символ элитного сыра — высокие европейские зарплаты украинских программистов в такой дешёвой стране развращают.

Буквально вчера вышел отчёт DOU по зарплатам. Technical Lead в Украине в среднем получает $3620. В Дании украинский специалист может получать 38-45 тысяч крон ($5500-6500) до налогов — что равняется 23-28 тысяч крон после налогов ($3300-4000). То есть примерно та же зарплата. (Датский спец может получать больше, но нам эта опция закрыта на этапе сборки. Про датчан ниже).

Это в Украине программист может зарабатывать на 1-2 порядка больше средней зарплаты по стране. В Дании девелоперская зарплата относится к категории высоких, но после вычета налогов оказывается, что программист получает всего лишь процентов на 30 больше, чем водитель автобуса. Это очень важный момент.

С одной стороны, да, это всех уравнивает социально. Тот же водитель автобуса трезв, вежлив и не страдает, как у нас, территориальной агрессией. Он равный среди равных, закончится день — пойдёт домой, в котором такой же уровень достатка, как примерно у всех.

С другой стороны, это означает, что уровень цен на услуги очень и очень высокий. Цены в Дании в среднем в 4 раза выше украинских:

— Аренда квартиры в Копенгагене — 8-10 тысяч крон ($1200-1400).

— Проезд (единый билет на 4 вида транспорта на час, 2 зоны) — $3.5 (или проездной за $50).

— Мужская стрижка — $40 (женские — вообще космос).

— Распечатать 4 фотки 3×4 — $15.

— Пиво в магазине $1.5, в баре на разлив — $8.

Знакомая рассказывает: «Пошла покупать линзы. Просто так тут не сделаешь. 250 крон проверка зрения ($35), 860 крон 6 штук в наборе ($120). В Киеве — 40 крон штука ($6) и иди себе».

Моё личное впечатление, что в Дании всё либо очень дорого, либо бесплатно. Приехал, учи датский — или бесплатно (за счёт коммуны) первые 5 лет, или потом $1000 за модуль. Много таких моментов.

Сюда же относятся штрафы. Да, метро без турникетов — но, если хватило ума поехать без билета и тебя поймали, плати $100. Скачиваешь торренты — получи по почте извещение на $150-300 (правда, приходит не мгновенно, как, например, в Германии, но случаи есть). Вы готовы, условно, перестать «смотреть онлайн без регистрации» и перейти на Netflix с ежемесячной оплатой, как у всех?



Язык



Датский язык — один из самых сложных в мире. Сами скандинавы говорят, что датский — это как шведский, только с горячей картофелиной во рту. Соседи-норвежцы даже сняли на эту тему хохму (типа датчане друг друга не понимают и придумывают слова на ходу):





Ну серьёзно, как бы вы прочитали название главной пешеходной улицы Копенгагена — Strøget? Вовсем не «Строгет». Это читается «Строэль», причём на «р» надо «харкнуть», а в конце — непривычно завернуть язык за зубы. Первые полгода на датских курсах вы будете осваивать эти два звука, вторые полгода — учиться произносить название столицы как местный («Кубмхаун», только непередаваемо музыкальнее). Ко второму году изучения датского языка ваше горло и ротовая полость будет настроены на звукоизвлечение, как хорошая гитара.

Как-то мы с женой просили таксиста отвезти нас в местный Hvidovre hospital — таксист (!) не понял, и просто отвёз в ближайший госпиталь. Даже русскоязычный Google Maps уверенно пишет — «Хвидовре». Когда вам надо в госпиталь, вам не до фонетических изысков. В итоге оказалось, что читается это «Уилоур» (в середине — завернуть язык) и является местной скороговоркой для туристов.

Я уже описал процесс изучения языка в Дании: поступление на курсы и как они проходят.

А вопрос «Вы уже говорите по-датски?» вам будут задавать не только шеф и коллеги, но и уборщица на работе, и продавец в магазине (тут же социальное равенство) — без языка ты просто приезжий.



Не свой



Его любимой поговоркой было выражение: надо быть европейцем.

Выражение это он кстати и некстати употреблял постоянно.

— Надо быть европейцем, — говорил он, являясь и показывая на часах, что пришел в точности за одну минуту до чтения молитвы.

— Надо быть европейцем, — говорил он, рассказав о том, что был прошлым вечером в балете и сидел в литерной ложе.

— Надо быть европейцем, — добавлял он, намекая на то, что после балета поехал к Марье Ивановне.

Михаил Агеев. Роман с кокаином



Немного про «просто приезжий».

До оккупации Крыма Россией при знакомстве в Дании всегда спрашивали — «Украина — это где?». После того, как Украина стала на всех первых полосах, этот вопрос отпал, однако осталась другая проблема — у европейцев нет образа Украины. В Италии — паста, пицца и мафия, в Швейцарии — горы, банки, шоколад, а что у вас в Украине? Ну ок, Чернобыль взорвался, а ещё?

Поэтому неудивительно, что для них «Олександр» (украинский спеллинг) и Олег — это одно имя. Что в шутку за пивом они могут спросить — какое там у вас в Украине национальное блюдо, наверное, копчёная козлятина?

У Украины нет образа.

Я думаю, нам надо стараться доносить, что GitLab сделали в Харькове, а Looksery — в Одессе, что мы технически толковая нация. И массово учить английский. Хотя бы слово «failure» произносить без двух ошибок.

Из-за того, что ты непонятный, не свой, тебе не доверят руководящую должность или действительно высокую зарплату. Ты понимаешь, что даже самый неприятный как человек датчанин имеет 100 очков вперёд перед любым нашим специалистом. Потому что — датчанин. Потому что он понятен — они со школы учатся взаимодействию и общению с разными людьми, и его косяки они смогут прокоммуницировать, а наше молчаливое сопротивление — нет.

У нас ведь майданное мышление. Мы терпим до последнего, а потом взрываемся. Датчане ведут себя по-другому — сразу скажут «так делать не надо» и будут мило общаться с тобой дальше.



Медицина



Если вы читали мои статьи, то знаете, что в Дании 2 уровня медицины — Передний Фронт и Настоящая Медицина. Передний Фронт — это сеть частных терапевтов (часто с квалификацией, оставляющей желать лучшего, даже по сравнению с Украиной), которых вам нужно пройти, чтобы вам дали доступ до дорогой Настоящей Медицины. При общении с терапевтами Переднего Фронта самый частый рецепт — «посидите дома, попейте чаю и ждите пока пройдёт». Если у вашего ребёнка температура меньше 40 градусов — то никто к вам не придёт, пейте чай.

Даже в роддом вас не повезёт скорая помощь, а сами сядете в такси и приедете — только не слишком рано!

Кстати, как выглядит датский роддом и как проходил процесс родов — я всё задокументировал с фоточками.

А вообще про госпиталь Hvidovre снял целое видео:



Всё это связано с тем, что у них другая философия здоровья. Если у нас «здоровье» — это отсутствие симптомов болезни (поэтому аптеки на каждом углу), то у них это «запас прочности» — поэтому дети в садике много гуляют на улице даже в дождь и снег, а взрослые много занимаются спортом и часто спокойно сидят на асфальте. Ну и роды — уж настолько изученный и формализованный процесс, что рассчитать оптимальное время прибытия в госпиталь не составляет труда.

И, конечно, очень дорогая стоматология — при нескольких пломбах дешевле съездить в Киев и снять отель.



Школа



К условному недостатку можно отнести отсутствие родной школы. Сюда я включаю и то, что ребёнок учится на датском языке и поэтому родную речь познаёт только дома, и то, что датское образование не так фокусируется на точных науках. Поэтому мы ещё немножко учили ребёнка дома сами. Объяснять я люблю и умею (даже взялся делать бесплатные видео-курсы по айти и математике), и в итоге, выяснилось, что мой сын в 8 лет прекрасно знал, что такое «аэродинамика», но понятия не имел, что такое «тетрадка». Книжные фразы типа «ринулись гурьбой» вызывают ошибку его синтаксического анализатора — «о чём это вообще?!». Что касается точных наук, то сыну откровенно скучно на уроках математики в школе, ибо дома уже всё это прошли.





Помните, что ты «не свой»? Из подготовительной школы сына не переводили в районную школу из-за низкой общительности, а не из-за каких-то пробелов по программе. Простой украинский мальчик: нет подходящей компании — играю сам. Нет, у датчан так нельзя — приставили пару психологов (бесплатно), которые наблюдали за его играми и потом через аккредитованного переводчика (бесплатно) объясняли нам, как настроить климат в семье для того, чтобы повысить его коммуникабельность.

В датской школе, имхо, больше научаются украинские родители, чем дети: приходится узнавать, что такое over-parenting, и снижать градус тревожности за чадо, дать ему самому набить свои шишки. Учителя в школе и воспитатели в продлёнке — профессионалы, которые на родительских собраниях один-на-один с вами будут давать настоящие педагогические советы по вашему общению с ребёнком дома. Как это и должно быть, собственно — они профессиональные педагоги, наблюдающие наших отпрысков в динамике, а мы — их клиенты.



Проблемы с иммигрантами

Карикатуры, изображающих исламского пророка Мухаммеда, были опубликованы именно в датской газете Jyllands-Posten в 2005 году в качестве иллюстрации к статье о самоцензуре и свободе слова — и в какой-то мере послужили толчком к началу проблем с мусульманами в Европе.

В целом в Дании спокойно, но эту проблему нельзя сбрасывать со счетов.

Турков в Дании и так много — это осевшие здесь иммигранты 60х годов. Волны иммигрантов последних лет Дания принимать отказалась и направила прямо в гостеприимную Швецию — раньше проезд на поезде между датским Копенгагеном и шведским Мальмё был свободным, теперь же здесь проверяют документы, что повысило финансовые издержки стран на 1 млн крон в день.

Пару лет назад в Копенгагене опять была стрелянина в кафе «Пороховая бочка» во время дискуссии под названием «Искусство, богохульство и свобода слова», где в том числе выступал карикатурист. После этого в городе усилили меры безопасности, а на телестудии TV2 (где я работал) поставили турникеты и пуленепробиваемые стёкла.









Установка турникетов в TV2

В целом, повторюсь, атмосфера безопасности не изменилась. Хотя в других европейских странах эта проблема, в отличие от Дании, ощущается более остро.



Конечно, читатели, вдохновившиеся моей прошлой статьёй, ждали феерической расстановки точек над вопросом, зачем же мы уехали из Дании именно в Украину. Хе-хе, в этой статье я раскрыл только первую часть этого вопроса, так сказать, «мотивация от» — как видите, и у Дании есть масса минусов. В завершающей серию статье я расскажу, чем хороша Украина и какова «мотивация к», честное пионерское.



Хе-хе, в этой статье я раскрыл только первую часть этого вопроса, так сказать, «мотивация от» — как видите, и у Дании есть масса минусов. В завершающей серию статье я расскажу, чем хороша Украина и какова «мотивация к», честное пионерское.

