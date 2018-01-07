Форумчани року 2017

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 07 січ, 2018 21:44
Вкладчик1234 написав: sens написав:
честь и хвала СБ банков , которые умерчвляют подобные попытки обогащения
А что, пикничковать имеют право только пенсионеры-силовики?
Донос на форумчан в СБ банка уже написали?
Зависть это черта щырого украенца и ваша
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 07 січ, 2018 21:49
Я не желаю, и не радуюсь когда "СБ банков умерчвляют подобные попытки обогащения".
А вот вас кажется давит жаба
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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