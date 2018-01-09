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Форумчани року 2017
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 16:31

Re: Форумчани року 2017

  Faceless написав:С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.

истинная рациональность это и есть смерть, а жизнь -- полюбе иррациональна.Кажисть Фауст сказал :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:03

Re: Форумчани року 2017

Давайте не путать иррациональность с глупостью, словоблудием и скудоумием
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:13

  mustbe написав:Давайте не путать иррациональность с глупостью, словоблудием и скудоумием

Что поделаешь. В этой стране рыба гниет из АП.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:27

  chipmunk написав:Після піару майже трупа Михи Сміт не є авторитет.

у каждого свой вкус.
один любит арбуз, а другой свиной хрящик.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:44

  Faceless написав:С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.

а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.
как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 18:48

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.

а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.
как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была

Такие же, кто постит популизм и нытье - лайкают друг дружку - легко в профиле увидеть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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