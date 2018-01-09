Форумчани року 2017

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 09 січ, 2018 16:31
Faceless написав:
С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.
истинная рациональность это и есть смерть, а жизнь -- полюбе иррациональна.Кажисть Фауст сказал
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 09 січ, 2018 18:03
Давайте не путать иррациональность с глупостью, словоблудием и скудоумием
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mustbe
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Додано: Вів 09 січ, 2018 18:13
mustbe написав:
Давайте не путать иррациональность с глупостью, словоблудием и скудоумием
Что поделаешь. В этой стране рыба гниет из АП.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Вів 09 січ, 2018 18:27
chipmunk написав:
Після піару майже трупа Михи Сміт не є авторитет.
у каждого свой вкус.
один любит арбуз, а другой свиной хрящик.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 09 січ, 2018 18:44
Faceless написав:
С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.
а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.
как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Вів 09 січ, 2018 18:48
Yuri_T написав: Faceless написав:
С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.
а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.
как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была
Такие же, кто постит популизм и нытье - лайкают друг дружку - легко в профиле увидеть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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