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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 20212223 Додано: Вів 09 січ, 2018 16:31 Re: Форумчани року 2017 Faceless написав: С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье. С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.

истинная рациональность это и есть смерть, а жизнь -- полюбе иррациональна.Кажисть Фауст сказал истинная рациональность это и есть смерть, а жизнь -- полюбе иррациональна.Кажисть Фауст сказал ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 23013 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1886 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 18:03 Re: Форумчани року 2017 Давайте не путать иррациональность с глупостью, словоблудием и скудоумием mustbe Повідомлень: 41 З нами з: 27.12.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 18:13 mustbe написав: Давайте не путать иррациональность с глупостью, словоблудием и скудоумием Давайте не путать иррациональность с глупостью, словоблудием и скудоумием

Что поделаешь. В этой стране рыба гниет из АП. Что поделаешь. В этой стране рыба гниет из АП. ДС мне друг, но истина дороже ребе Нок

Повідомлень: 871 З нами з: 02.03.15 Подякував: 124 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 18:27 chipmunk написав: Після піару майже трупа Михи Сміт не є авторитет. Після піару майже трупа Михи Сміт не є авторитет.

у каждого свой вкус.

один любит арбуз, а другой свиной хрящик. у каждого свой вкус.один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12088 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1627 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 18:44 Faceless написав: С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье. С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.

а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.

как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12088 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1627 раз. Подякували: 3152 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2018 18:48 Yuri_T написав: Faceless написав: С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье. С другой стороны, подавляющее большинство заплюсованных постов в осуждении новостей - это популистические и эмоциональные, но пустые и часто глупые заявления, а то и просто нытье.

а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.

как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была а мне всегда любопытно, кто они, плюсующие популизм и нытьё.как там у классика: дабы дурь каждого всем видна была

Такие же, кто постит популизм и нытье - лайкают друг дружку - легко в профиле увидеть Такие же, кто постит популизм и нытье - лайкают друг дружку - легко в профиле увидеть http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia Faceless

Модератор Повідомлень: 19148 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1050 раз. Подякували: 4276 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 20212223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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