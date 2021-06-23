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Полтава-банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2017 08:52
myseopochta написав:ПАО “Полтава-банк” уволил члена правления Людмилу Щербак со 2 февраля. Щербак занимала должность главного бухгалтера - члена правления с марта 1990 года. Она владеет 0,4008% акций Полтава-банка. Вместо нее никто не назначен. И. о. главбуха назначена Надежда Носенко, ранее являвшаяся заместителем главбуха банка.
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Додано: Вів 31 січ, 2017 23:08
maxim2014 написав:
myseopochta написав:ПАО “Полтава-банк” уволил члена правления Людмилу Щербак со 2 февраля. Щербак занимала должность главного бухгалтера - члена правления с марта 1990 года. Она владеет 0,4008% акций Полтава-банка. Вместо нее никто не назначен. И. о. главбуха назначена Надежда Носенко, ранее являвшаяся заместителем главбуха банка.
На пенсию?
Главбухів міняють дуже і дуже рідко, це не ті персони, яких можна просто замінити
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Додано: П'ят 10 лют, 2017 16:34
ПАО “Полтава-банк” освободил от обязанностей члена наблюдательного совета Константина Некрасова, назначив вместо него Людмилу Щербак. Некрасов является акционером банка, владеет 39,8375% акций. Он входил в набсовет 14 лет. Людмила Щербак ранее была членом правления банка, входила в состав с 1990 года. Председатель набсовета банка Александр Некрасов владеет 45,37% акций финансового учреждения. Еще одним мажоритарным акционером является Константин Некрасов с долей 39,84% акций.
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Додано: Нед 18 чер, 2017 15:18
Давно ниче не писали про банк. Как он себя сейчас чувствует?
Ставочки довольно интересные на фоне остальных банков. Рашики и те обвалили ставки по валюте.
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Додано: Пон 26 чер, 2017 12:19
mephala
да, ставки по валюте 6.5% дол и 6% на сегодня уже привлекательные.
но еще есть что выбрать, самую высокую 8.5%(дол и евро) предлагает мисто банк, 7%|6,5% банк траст капитал и такую же ставку банк богуслав, 7%/6.5% банк инвестиций и сбережений, 6%(обе валюты) кредитвестбанк, ну и русские тоже конкурируют 7%/6% БМбанк, 7%/5.5% Пин банк, 6.75%/6.25% проминвестбанк
9-10 % уже нету, но около 6% пока еще есть выбор.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 10:52
Десятками років проводив оплату ЖКХ через цей банк і от послідній платіж заникали , просто перегнали на другий рахунок і ім*я . КТП зачислило мене до злісного неплатильщика . Пів року кошти знаходилися хтозні де , але на рахункові в банку . Вияснив ситуацію і виявилося , зі слів зав віділенням на Мотелі в них таке часто буває . Коли по вині касира кошти йдуть не за призначенням . Так що шановні обходьте десятою дорогою це відділення , бо там вас обслуговують жуліки і мошенники одночасно .
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