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Полтава-банк

Полтава-банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Полтава-банк 2.4 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
53%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
6%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося..
21%
7
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2017 08:52

Re: Полтава-банк

myseopochta написав:ПАО “Полтава-банк” уволил члена правления Людмилу Щербак со 2 февраля. Щербак занимала должность главного бухгалтера - члена правления с марта 1990 года. Она владеет 0,4008% акций Полтава-банка. Вместо нее никто не назначен. И. о. главбуха назначена Надежда Носенко, ранее являвшаяся заместителем главбуха банка.

На пенсию?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2017 23:08

  maxim2014 написав:
myseopochta написав:ПАО “Полтава-банк” уволил члена правления Людмилу Щербак со 2 февраля. Щербак занимала должность главного бухгалтера - члена правления с марта 1990 года. Она владеет 0,4008% акций Полтава-банка. Вместо нее никто не назначен. И. о. главбуха назначена Надежда Носенко, ранее являвшаяся заместителем главбуха банка.

На пенсию?

Главбухів міняють дуже і дуже рідко, це не ті персони, яких можна просто замінити :mrgreen:
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2017 16:34

Re: Полтава-банк

ПАО “Полтава-банк” освободил от обязанностей члена наблюдательного совета Константина Некрасова, назначив вместо него Людмилу Щербак. Некрасов является акционером банка, владеет 39,8375% акций. Он входил в набсовет 14 лет. Людмила Щербак ранее была членом правления банка, входила в состав с 1990 года. Председатель набсовета банка Александр Некрасов владеет 45,37% акций финансового учреждения. Еще одним мажоритарным акционером является Константин Некрасов с долей 39,84% акций.
myseopochta
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2017 15:18

Re: Полтава-банк

Давно ниче не писали про банк. Как он себя сейчас чувствует?
Ставочки довольно интересные на фоне остальных банков. Рашики и те обвалили ставки по валюте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2017 12:19

mephala
да, ставки по валюте 6.5% дол и 6% на сегодня уже привлекательные.
но еще есть что выбрать, самую высокую 8.5%(дол и евро) предлагает мисто банк, 7%|6,5% банк траст капитал и такую же ставку банк богуслав, 7%/6.5% банк инвестиций и сбережений, 6%(обе валюты) кредитвестбанк, ну и русские тоже конкурируют 7%/6% БМбанк, 7%/5.5% Пин банк, 6.75%/6.25% проминвестбанк
9-10 % уже нету, но около 6% пока еще есть выбор.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:52

Десятками років проводив оплату ЖКХ через цей банк і от послідній платіж заникали , просто перегнали на другий рахунок і ім*я . КТП зачислило мене до злісного неплатильщика . Пів року кошти знаходилися хтозні де , але на рахункові в банку . Вияснив ситуацію і виявилося , зі слів зав віділенням на Мотелі в них таке часто буває . Коли по вині касира кошти йдуть не за призначенням . Так що шановні обходьте десятою дорогою це відділення , бо там вас обслуговують жуліки і мошенники одночасно .
alexivan1955
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:13

alexivan1955, судячи з того, що у гілці 1 допис за 4 роки, крім вас сюди ніхто не ходить)
пс: коли підписуєте платіжку, звіряйте правильність реквізитів.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:54

Прекрасно!

Тривалий час користуюсь послугами банку: маю карту, сплачую комунальні платежі. Подобається велика кількість відділень по всьому місту: довго шукати не потрібно. Дівчата в касі приємні, завжди ввічливі, птацюють швидко. А як розібрались з додатком-взагалі супер: потрібні мені функції є, тож стало ще зручніше. Коротше кажучи, задоволена!
selina77726
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:12

Доступно и удобно

Настроила приложение онлайн в телефоне. Очень удобное при переводе с карты на карту , оплате платежей за коммунальные услуги. А теперь можно оформить депозит. Обращалась в службу поддержки ( не правильно вводила пароль) для разблокировки приложения, помогли по телефону.
dubininaoa1996
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:26

selina77726, dubininaoa1996 Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?
Adast
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