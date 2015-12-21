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Полтава-банк

Полтава-банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Полтава-банк 2.4 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
53%
18
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
6%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося..
21%
7
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:43

  Adast написав:selina77726, dubininaoa1996 Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?

Походу працівники банку хвастались. Нічого цікавого,карти дорогі та платні
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:20

  tarasum написав:
  Adast написав:Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?

Нічого цікавого,карти дорогі та платні

заметил отличительную особенность банка: почти всегда дешевле всех продают ейхсмарки. Типа имеют регулярный подвоз от мышебратьев.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 4567
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