|
|
|
Полтава-банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:43
Adast написав:selina77726
, dubininaoa1996
Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?
Походу працівники банку хвастались. Нічого цікавого,карти дорогі та платні
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:20
tarasum написав: Adast написав:
Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?
Нічого цікавого,карти дорогі та платні
заметил отличительную особенность банка: почти всегда дешевле всех продают ₽
ейхсмарки. Типа имеют регулярный подвоз от мышебратьев.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:03
tarasum написав: Adast написав:selina77726
, dubininaoa1996
Может лучше какую-то привлекательную программу выкатите вроде кэшбека, бесплатного снятия кредитных в грейсе или 10% годовых на остаток?
Походу працівники банку хвастались. Нічого цікавого,карти дорогі та платні
И как они так умудряются писать, что прям аж сквозит заказухой. Даже проверять не надо, что это их первый комментарий и единственный.
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko
, vlad_g
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|453
|142727
|
|
|7470
|1085270
|
П'ят 08 жов, 2021 04:32
sens
|
|99013
|12799805
|
|