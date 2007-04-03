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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 760761762763>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 232
1. до 500 долларов
15%
35
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
34
8. не покупал и не буду
38%
88
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:39

  garr50 написав:Я смотрю корейцы сдулись, резко пошли падать. Скоро вместо утренних +50% по Bitcoin Cash, в минус уйдут. Падает всё.

А на евро-амеро биржах всё почему-то топчется на месте. :?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:47

  Эгоист написав: топчется на месте. :?



Куда будет выход из боковика? Более вероятно шо вниз. Все ждут вниз. Будет ли так, как думают все?


Теперь нащет 28.12. Segwit2X. Монету будут раздавать? Битфинекс поддерживает? Или надо на блокчейн выводить?

Не будет ли повышаться спрос на биток перед форком?
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:52

  Андрей_В написав:
  Эгоист написав: топчется на месте. :?



Куда будет выход из боковика? Более вероятно шо вниз. Все ждут вниз. Будет ли так, как думают все?


Теперь нащет 28.12. Segwit2X. Монету будут раздавать? Битфинекс поддерживает? Или надо на блокчейн выводить?

Тут хрен его знает. Большинство ждут внизу, чтобы откупится. Но как правило, всё наоборот. :mrgreen:
Надо Зебру спросить,он провидец.
garr50
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 22:57

  garr50 написав:Надо Зебру спросить,он провидец.

Боковик в крипте всегда заканчивается новым пампом. Ждите.
Цены на корейских биржах ориентир. Будут покупать на других биржах и заводить в Корею. По воскресеньям традиционный загон.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:04

Zebra Но для массового загона нужен информационный вброс. Но не чего вроде не было. Чем будут завлекать новых хомяков?
Востаннє редагувалось garr50 в Суб 23 гру, 2017 23:07, всього редагувалось 1 раз.
garr50
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:06

  garr50 написав:Zebra Но для массового загона нужен информационный вброс. Но не чего вроде не было.

Да пампят и без вбросов сами владельцы бирж, чтоб прокачивать объемы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:08

  Vitaka написав:flyman, потребление у 1060 400вт, у 470/570 - 375вт. Хешрейт 1060 - 25, 470/570 - до 29.

табличку на інгліш осилиш?
http://www.legitreviews.com/silent-ethereum-mining-evga-geforce-gtx-1060-22-mhs_195529
чи 400Вт це відеокарта+материнка+хард?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 гру, 2017 23:09, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Понял, спасибо. Завтра будем глядеть.
garr50
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:10

  Андрей_В написав:
  Эгоист написав: топчется на месте. :?



Куда будет выход из боковика? Более вероятно шо вниз. Все ждут вниз. Будет ли так, как думают все?


Теперь нащет 28.12. Segwit2X. Монету будут раздавать? Битфинекс поддерживает? Или надо на блокчейн выводить?

Не будет ли повышаться спрос на биток перед форком?

Та скорее Мавро выйдет в свет, чем я дождусь реального обвала битка. :(
Зато может хоть успею снять депозит перед новым пампом. :)
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 23:20

  flyman написав:
  Vitaka написав:flyman, потребление у 1060 400вт, у 470/570 - 375вт. Хешрейт 1060 - 25, 470/570 - до 29.

табличку на інгліш осилиш?
http://www.legitreviews.com/silent-ethereum-mining-evga-geforce-gtx-1060-22-mhs_195529
чи 400Вт це відеокарта+материнка+хард?

Да, вместе с железом, сравнивалось на одном и том же.
Vitaka
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