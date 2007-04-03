Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 гру, 2017 22:39
garr50 написав:
Я смотрю корейцы сдулись, резко пошли падать. Скоро вместо утренних +50% по Bitcoin Cash, в минус уйдут. Падает всё.
А на евро-амеро биржах всё почему-то топчется на месте.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
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Додано: Суб 23 гру, 2017 22:47
Эгоист написав:
топчется на месте.
Куда будет выход из боковика? Более вероятно шо вниз. Все ждут вниз. Будет ли так, как думают все?
Теперь нащет 28.12. Segwit2X. Монету будут раздавать? Битфинекс поддерживает? Или надо на блокчейн выводить?
Не будет ли повышаться спрос на биток перед форком?
Андрей_В
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Додано: Суб 23 гру, 2017 22:52
Андрей_В написав: Эгоист написав:
топчется на месте.
Куда будет выход из боковика? Более вероятно шо вниз. Все ждут вниз. Будет ли так, как думают все?
Теперь нащет 28.12. Segwit2X. Монету будут раздавать? Битфинекс поддерживает? Или надо на блокчейн выводить?
Тут хрен его знает. Большинство ждут внизу, чтобы откупится. Но как правило, всё наоборот.
Надо Зебру спросить,он провидец.
garr50
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Додано: Суб 23 гру, 2017 22:57
garr50 написав:
Надо Зебру спросить,он провидец.
Боковик в крипте всегда заканчивается новым пампом. Ждите.
Цены на корейских биржах ориентир. Будут покупать на других биржах и заводить в Корею. По воскресеньям традиционный загон.
Zebra
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:04
Zebra Но для массового загона нужен информационный вброс. Но не чего вроде не было. Чем будут завлекать новых хомяков?
Востаннє редагувалось
garr50
в Суб 23 гру, 2017 23:07, всього редагувалось 1 раз.
garr50
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:06
garr50 написав: Zebra
Но для массового загона нужен информационный вброс. Но не чего вроде не было.
Да пампят и без вбросов сами владельцы бирж, чтоб прокачивать объемы.
Zebra
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:08
Vitaka написав: flyman
, потребление у 1060 400вт, у 470/570 - 375вт. Хешрейт 1060 - 25, 470/570 - до 29.
табличку на інгліш осилиш?
http://www.legitreviews.com/silent-ethereum-mining-evga-geforce-gtx-1060-22-mhs_195529
чи 400Вт це відеокарта+материнка+хард?
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flyman
в Суб 23 гру, 2017 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:08
Понял, спасибо. Завтра будем глядеть.
garr50
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:10
Андрей_В написав: Эгоист написав:
топчется на месте.
Куда будет выход из боковика? Более вероятно шо вниз. Все ждут вниз. Будет ли так, как думают все?
Теперь нащет 28.12. Segwit2X. Монету будут раздавать? Битфинекс поддерживает? Или надо на блокчейн выводить?
Не будет ли повышаться спрос на биток перед форком?
Та скорее Мавро выйдет в свет, чем я дождусь реального обвала битка.
Зато может хоть успею снять депозит перед новым пампом.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
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Додано: Суб 23 гру, 2017 23:20
Да, вместе с железом, сравнивалось на одном и том же.
Vitaka
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