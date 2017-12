Додано: Суб 23 гру, 2017 23:40

Vitaka написав: flyman написав: Vitaka написав: flyman, потребление у 1060 400вт, у 470/570 - 375вт. Хешрейт 1060 - 25, 470/570 - до 29. , потребление у 1060 400вт, у 470/570 - 375вт. Хешрейт 1060 - 25, 470/570 - до 29.

табличку на інгліш осилиш?

http://www.legitreviews.com/silent-ethereum-mining-evga-geforce-gtx-1060-22-mhs_195529

чи 400Вт це відеокарта+материнка+хард? табличку на інгліш осилиш?чи 400Вт це відеокарта+материнка+хард?

Да, вместе с железом, сравнивалось на одном и том же. Да, вместе с железом, сравнивалось на одном и том же.

я читав на форумах, що Нвідіа більше енергоефективна.крім того, Нвідіа добре себе почуває з пониженою напругою і оверклокінгом.І якщо будувати ріг, то може вийти, що дешевше взяти материнку на 5-6 слотів, і енергоощадні карти, і менш потужний БЖ, і майнити не ефір.Так що не все однозначно...From what I've seen with the price in relation to hash rates, using AMD requires more power so higher price for power supplies. Or using NVidia requiring more hardware but less power usage.6/16/2017 Update – We have now have an article posted on GeForce GTX 1060 mining for those that are interested in how that GPU model does. After tweaking the EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ we managed to get over 22 MH/s with the card running so cool that the fans didn’t even run!7/11/2017 Update – The growing number of miners, lowering Ethereum price and increasing difficulty has lowered the amount of Ethereum that one can mine. We highly suggest looking at other currencies to remain profitable and to get your investment back!