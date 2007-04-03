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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 гру, 2017 13:13
Вы когда последний раз свифтом то пользовались? 2 часа макс и деньги там где надо!
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 24 гру, 2017 13:32
Андрей_В написав:
У кореяк щас 17, финккс 12,5. Разница 35%. Когда было там 22, финикс был 19, 15%...
Ну, а є можливість там зареєструватись (завести туди крипту, продати) і вивести звідти бакси? Є хто практикував такі маневри?
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Sergo
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Додано: Нед 24 гру, 2017 13:37
Sergo написав: Андрей_В написав:
У кореяк щас 17, финккс 12,5. Разница 35%. Когда было там 22, финикс был 19, 15%...
Ну, а є можливість там зареєструватись (завести туди крипту, продати) і вивести звідти бакси? Є хто практикував такі маневри?
арбитраж не получится - там при регистрации требуется номер щета в банке (список банков прилагается))
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Андрей_В
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Додано: Нед 24 гру, 2017 13:40
Проваливается на 11 . Тюююю , что это весь "возврат к норме" ? следующая остановка "капитуляция/депрессия", идем на 800 ? Слабенько как то - слишком быстро проржавело "цифровое золото"
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Surfer
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Додано: Нед 24 гру, 2017 13:52
скупайтесь глупцы!
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barabass
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Додано: Нед 24 гру, 2017 13:57
На ЕХМО курс битка к гривне держат даже выше, чем на укрбиржах.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Нед 24 гру, 2017 14:00
barabass написав:
скупайтесь глупцы!
По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?
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Андрей_В
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Додано: Нед 24 гру, 2017 14:39
Андрей_В написав:
арбитраж не получится - там при регистрации требуется номер щета в банке (список банков прилагается))
И симка корейского оператора. И переписка с поддержкой идет на корейском. Я спросил на английском, можно ли к ним как-то из восточной европы, ответили что-то на корейском)
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derbykiev
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Додано: Нед 24 гру, 2017 14:42
Андрей_В написав:
По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?
у меня гдето 9500-10000 прошлое сопротивление
можно потихоньку скупать в диапазоне и усредняться, правда у меня уже нечем)
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barabass
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Додано: Нед 24 гру, 2017 14:48
barabass написав: Андрей_В написав:
По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?
у меня гдето 9500-10000 прошлое сопротивление
можно потихоньку скупать в диапазоне и усредняться, правда у меня уже нечем)
Без трусов тебя хлопче оставят с твоими фантиками
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Zebra
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