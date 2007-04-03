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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 765766767768>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 232
1. до 500 долларов
15%
35
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
34
8. не покупал и не буду
38%
88
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:13

Вы когда последний раз свифтом то пользовались? 2 часа макс и деньги там где надо!
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:32

  Андрей_В написав:У кореяк щас 17, финккс 12,5. Разница 35%. Когда было там 22, финикс был 19, 15%...

Ну, а є можливість там зареєструватись (завести туди крипту, продати) і вивести звідти бакси? Є хто практикував такі маневри?
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:37

  Sergo написав:
  Андрей_В написав:У кореяк щас 17, финккс 12,5. Разница 35%. Когда было там 22, финикс был 19, 15%...

Ну, а є можливість там зареєструватись (завести туди крипту, продати) і вивести звідти бакси? Є хто практикував такі маневри?


арбитраж не получится - там при регистрации требуется номер щета в банке (список банков прилагается))
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Проваливается на 11 . Тюююю , что это весь "возврат к норме" ? следующая остановка "капитуляция/депрессия", идем на 800 ? Слабенько как то - слишком быстро проржавело "цифровое золото"
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

скупайтесь глупцы!
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 13:57

На ЕХМО курс битка к гривне держат даже выше, чем на укрбиржах.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:00

  barabass написав:скупайтесь глупцы!


По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?

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Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Андрей_В написав:арбитраж не получится - там при регистрации требуется номер щета в банке (список банков прилагается))


И симка корейского оператора. И переписка с поддержкой идет на корейском. Я спросил на английском, можно ли к ним как-то из восточной европы, ответили что-то на корейском)
derbykiev
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:42

  Андрей_В написав:По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?

у меня гдето 9500-10000 прошлое сопротивление
можно потихоньку скупать в диапазоне и усредняться, правда у меня уже нечем)
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:48

  barabass написав:
  Андрей_В написав:По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?

у меня гдето 9500-10000 прошлое сопротивление
можно потихоньку скупать в диапазоне и усредняться, правда у меня уже нечем)

Без трусов тебя хлопче оставят с твоими фантиками :lol:
Zebra
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