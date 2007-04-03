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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 гру, 2017 14:53
barabass написав: Андрей_В написав:
По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?
у меня гдето 9500-10000 прошлое сопротивление
можно потихоньку скупать в диапазоне и усредняться, правда у меня уже нечем)
А мож сэм-восэм таки подождемс на Кракене (9 на Цексе)?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 24 гру, 2017 15:00
derbykiev написав:
ответили что-то на корейском)
Ответили что мол самим мало, на финиксе брать и у себя сливать))
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Додано: Нед 24 гру, 2017 15:00
Zebra написав:
Без трусов тебя хлопче оставят с твоими фантиками
манименеджмент рулит, и я вкладываю "лишние", а не кредитные
так что на трусы деньги всегда будут)
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Додано: Нед 24 гру, 2017 16:05
А ЦЕКсу положили, а Кракен затарился по 12.5 и пытается рвануть на 14
Наблюдаю
... делайте хоть что-нибудь!
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