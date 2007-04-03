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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 765766767768

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 232
1. до 500 долларов
15%
35
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
34
8. не покупал и не буду
38%
88
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:53

  barabass написав:
  Андрей_В написав:По идее на конец года диапазон должен был быть 8,5-10.
А так с него выскочили на 20.
А если выскочили с диапазона, то куда возврат будет?
Как минимум на нижнюю его границу? т.е. 8,5?

у меня гдето 9500-10000 прошлое сопротивление
можно потихоньку скупать в диапазоне и усредняться, правда у меня уже нечем)

А мож сэм-восэм таки подождемс на Кракене (9 на Цексе)? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:00

  derbykiev написав:ответили что-то на корейском)


Ответили что мол самим мало, на финиксе брать и у себя сливать))
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:00

  Zebra написав:Без трусов тебя хлопче оставят с твоими фантиками :lol:

манименеджмент рулит, и я вкладываю "лишние", а не кредитные
так что на трусы деньги всегда будут)
barabass
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 15:17

barabass Я не знал, что деньги бывают "лишние". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 16:05

А ЦЕКсу положили, а Кракен затарился по 12.5 и пытается рвануть на 14
Наблюдаю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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