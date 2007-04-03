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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 772773774775776>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 232
1. до 500 долларов
15%
35
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
34
8. не покупал и не буду
38%
88
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:20

  QIWIT написав:
  Гурман написав:Никто не встречал инфу не продают аки на битфинексе , а то у меня ( как знал) один незаюзаный есть , человек пристал за 200 баксов хочет купить , думаю продать или нет 200 долларов деньги небольшие, а нужен ли мне запасной ак хз ?


Можно ему мой продать,мне 7000 догов,остальное ваше!

Народ не только крипту сливает, но и аккаунты)))
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:27

  Эгоист написав:Кажется или потихоньку начал формироваться боковик?

Чтобы тебе было понятно, что сейчас, то полистай что есть волна В,и поймёшь что будет дальше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:28

Zebra
А шо ж ты вчера вещал что в выходной всё подрастёт, а всё падает, пошутил :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:46

  Vitl написав:Zebra
А шо ж ты вчера вещал что в выходной всё подрастёт, а всё падает, пошутил :D

Еще ж не вечер в Америке :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:04

Zebra Так шо, спать не ложиться? А то я вчера всё проспал. :D
garr50
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:18

  Zebra написав:на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.

уже открыли
Viktor2812
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:19

  Viktor2812 написав:
  Zebra написав:на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.

уже открыли

на карты каких банков кто-то выводил?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:22

  garr50 написав:Zebra Так шо, спать не ложиться? А то я вчера всё проспал. :D

пока что я вижу, что каждый следующий хай ниже предыдущего
сползаем 20000, 17000, 15000, 13800, 13200, 13000 ...
крипта красная, проблесков надежны даже не видно на разворот
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:23

  Zebra написав:
  Viktor2812 написав:
  Zebra написав:на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.

уже открыли

на карты каких банков кто-то выводил?

Я еще не выводил, у них на сайте появилась информация.
Зато они перестали регистрировать новых пользователей :D
Viktor2812
 
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