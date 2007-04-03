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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 гру, 2017 22:20
QIWIT написав: Гурман написав:
Никто не встречал инфу не продают аки на битфинексе , а то у меня ( как знал) один незаюзаный есть , человек пристал за 200 баксов хочет купить , думаю продать или нет 200 долларов деньги небольшие, а нужен ли мне запасной ак хз ?
Можно ему мой продать,мне 7000 догов,остальное ваше!
Народ не только крипту сливает, но и аккаунты)))
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Zebra
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:27
Эгоист написав:
Кажется или потихоньку начал формироваться боковик?
Чтобы тебе было понятно, что сейчас, то полистай что есть волна В,и поймёшь что будет дальше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:28
Zebra
А шо ж ты вчера вещал что в выходной всё подрастёт, а всё падает, пошутил
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:45
на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.
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Zebra
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Zebra
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:18
Zebra написав:
на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.
уже открыли
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Viktor2812
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:19
Viktor2812 написав: Zebra написав:
на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.
уже открыли
на карты каких банков кто-то выводил?
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Zebra
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:22
garr50 написав:Zebra
Так шо, спать не ложиться? А то я вчера всё проспал.
пока что я вижу, что каждый следующий хай ниже предыдущего
сползаем 20000, 17000, 15000, 13800, 13200, 13000 ...
крипта красная, проблесков надежны даже не видно на разворот
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Zebra
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:23
Zebra написав: Viktor2812 написав: Zebra написав:
на cex.io я так понимаю прикрыли вывод на карту Visa ?
Смотрю курс вообще на 20% выше чем на битфинекс.
уже открыли
на карты каких банков кто-то выводил?
Я еще не выводил, у них на сайте появилась информация.
Зато они перестали регистрировать новых пользователей
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Viktor2812
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