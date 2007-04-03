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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 гру, 2017 23:24
лучше наверно открыть карточки в дочках иностранных банков и выводить ежедневно эквивалент до 50000 грн ... а то и 15000 грн на одну карточку
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Zebra
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:34
Zebra написав:
пока что я вижу, что каждый следующий хай ниже предыдущего
сползаем 20000, 17000, 15000, 13800, 13200, 13000 ...
крипта красная, проблесков надежны даже не видно на разворот
где ты столько хаев увидел?
хаи на 20
лов на 11
хай на 15
лов на 12
сейчас рисуются треугольники на 1ч и на 4ч
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barabass
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:35
Я бы продал свой аккаунт на битфинекс за нал 1:1, на счету 56012.30 USD, криптовалюты покупаются и выводятся без особых задержек. На других биржах сейчас курс на 15-20% выше. Продам вместе с email и номером мобильного, чтоб ничего не пришлось менять, а сразу пользоваться. Честность и порядочность гарантирую.
Если есть заинтересованные люди - пишите в личку.
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Zebra
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:37
Zebra написав:
пока что я вижу, что каждый следующий хай ниже предыдущего
сползаем 20000, 17000, 15000, 13800, 13200, 13000 ...
крипта красная, проблесков надежны даже не видно на разворот
Посмотрите на график битка за 14-15 годы - все повторится 1:1 в 18-19, - попомните мое слово))
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asti
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:38
asti написав: Zebra написав:
пока что я вижу, что каждый следующий хай ниже предыдущего
сползаем 20000, 17000, 15000, 13800, 13200, 13000 ...
крипта красная, проблесков надежны даже не видно на разворот
Посмотрите на график битка за 14-15 годы - все повторится 1:1 в 18-19, - попомните мое слово))
Так об этом говорил еще полгода назад. Падает вознаграждение за блок, и дефицит новых монет к которому привыкли за 4 года предыдущих будет нарастать комом.
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Zebra
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:42
Посоветуйте хорошую книгу или видео-уроки по торговле на бирже для новичка.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:43
Zebra написав:
Я бы продал свой аккаунт на битфинекс за нал 1:1, на счету 56012.30 USD, криптовалюты покупаются и выводятся без особых задержек. На других биржах сейчас курс на 15-20% выше. Продам вместе с email и номером мобильного, чтоб ничего не пришлось менять, а сразу пользоваться. Честность и порядочность гарантирую.
Если есть заинтересованные люди - пишите в личку.
Читал я про этот ваш Битфинекс - мутноватые ребята, я вам скажу! Какой-то летучий голландец с Гонконгской регистрацией и иже с ними. Чуть что и шукай вітра в полі...
А аккаунт я у вас бы купил, если б у меня был лимон баксов, а не гривен.
Чем богаты///
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asti
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:50
asti написав: Zebra написав:
пока что я вижу, что каждый следующий хай ниже предыдущего
сползаем 20000, 17000, 15000, 13800, 13200, 13000 ...
крипта красная, проблесков надежны даже не видно на разворот
Посмотрите на график битка за 14-15 годы - все повторится 1:1 в 18-19, - попомните мое слово))
Ну то что было в прошлом как правило не повторяется 1 в 1. А новый поход на верх будет намного раньше, чем через два года, т. к. участников велогонки стало значительно больше и они стали жирней.
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Андрей_В
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:55
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barabass
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Додано: Пон 25 гру, 2017 00:02
asti написав: Zebra написав:
пока что я вижу, что каждый следующий хай ниже предыдущего
сползаем 20000, 17000, 15000, 13800, 13200, 13000 ...
крипта красная, проблесков надежны даже не видно на разворот
Посмотрите на график битка за 14-15 годы - все повторится 1:1 в 18-19, - попомните мое слово))
В таком случае что будет с альтами? То же самое?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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