Я смотрю Вы никогда не писали объяснительных в укробанках по-поводу зачисления баксов из-за рубежа
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2017 00:10
Додано: Пон 25 гру, 2017 00:18
И кто вам от одного Р другому Р деньги одолженные возвращать будет ? В этом плане без арбитража , контроля залоговых средств, который сейчас выполняют банки - никак.
Додано: Пон 25 гру, 2017 00:56
Маловероятно, что очередной памп биткоина будет в первой половине 2018 года. Производители асиков и видеокарт набрались предзаказов на пол года вперед и им биток пока не интересен, а физики раскачать не смогут сильно, тем более что майнеры будут сливать биткоины для покупки новых видеокарт и асиков.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 25 гру, 2017 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 гру, 2017 01:02
Биток видеокартами НЕ майнится.
Додано: Пон 25 гру, 2017 03:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Завершается загончик воскресенья уровнем 13600
объемы торгов и маржинальные обороты продолжают снижаться - снижение оборотов всегда давит на цену вниз, желающих продать купленное ранее (или слить пока не поздно) больше, чем желающих купить, падение оборотов еще ниже открое паник-селл
ну и там полетим камешком вниз
Додано: Пон 25 гру, 2017 04:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
снижение объемов на спаде значит что надоело продавать, а не покупать
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