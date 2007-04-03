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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 773774775776

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 232
1. до 500 долларов
15%
35
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
34
8. не покупал и не буду
38%
88
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:10

  Zebra написав:лучше наверно открыть карточки в дочках иностранных банков и выводить ежедневно эквивалент до 50000 грн ... а то и 15000 грн на одну карточку

Я смотрю Вы никогда не писали объяснительных в укробанках по-поводу зачисления баксов из-за рубежа :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:18

  clientage написав:
  jump написав:Транзакції з електронними шекелями будуть здійснюватися безпосередньо між споживачами без посередництва банків.

Вот-вот и зачем нам банки? Платежи уже без них проходят :)
Шобы хранить гроши под смешные %%. Надёжно хранить? Тогда это в депозитарий, там мона и доплатить даже, за надёжность то
А кредиты де брать? Да р2р-кредиты, через тот же блокчейн :)


И кто вам от одного Р другому Р деньги одолженные возвращать будет ? В этом плане без арбитража , контроля залоговых средств, который сейчас выполняют банки - никак.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 00:56

Маловероятно, что очередной памп биткоина будет в первой половине 2018 года. Производители асиков и видеокарт набрались предзаказов на пол года вперед и им биток пока не интересен, а физики раскачать не смогут сильно, тем более что майнеры будут сливать биткоины для покупки новых видеокарт и асиков.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 25 гру, 2017 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 01:02

  andrein написав:Маловероятно, что очередной памп биткоина будет в первой половине 2018 года. Производители асиков и видеокарт набрались предзаказов на пол года вперед и им биток пока не интересен, а физики раскачать не смогут сильно, тем более что майнеры будут сливать биткоины для покупки новых видеокарт.


Биток видеокартами НЕ майнится.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 01:39

Покупай китайские видеокарты и поторапливайся. :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 03:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Завершается загончик воскресенья уровнем 13600
объемы торгов и маржинальные обороты продолжают снижаться - снижение оборотов всегда давит на цену вниз, желающих продать купленное ранее (или слить пока не поздно) больше, чем желающих купить, падение оборотов еще ниже открое паник-селл
ну и там полетим камешком вниз
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 04:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

снижение объемов на спаде значит что надоело продавать, а не покупать
barabass
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