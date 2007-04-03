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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2017 12:18
Что будет с догами ,какой курс кто как видит???
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vitalij--levchenko
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Додано: Пон 25 гру, 2017 12:19
Доброго дня, шановному панству!
Хто які знайшов найоптимальніші шляхи виводу гривневих коштів з Kuna.io з мінімальними втратами (з наступним виходом у готівку)?
Якщо не помиляюсь, на ПриХват виходить сумарно 2% = 1% вивід з біржі на картку + 1% з картки у готівку. На картки інших банків України вивід 1,3%. А чи є де можливість дешевше вийти в готівку?
Практики, поділіться будь ласка досвідом.
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Sergo
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Додано: Пон 25 гру, 2017 12:42
Ням написав:
Ваши предположения?)
Смотрел тут передачку, кажуть мол формируется восходящий канал.
Типа формируется "W" (11,7 - 22.12 и 12 - 24.12).
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Андрей_В
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Додано: Пон 25 гру, 2017 12:48
vitalij--levchenko написав:
Что будет с догами ,какой курс кто как видит???
Думаю пора им вниз, поставил шорт
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Faceless
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Додано: Пон 25 гру, 2017 12:59
Sergo написав:
Доброго дня, шановному панству!
Хто які знайшов найоптимальніші шляхи виводу гривневих коштів з Kuna.io з мінімальними втратами (з наступним виходом у готівку)?
Якщо не помиляюсь, на ПриХват виходить сумарно 2% = 1% вивід з біржі на картку + 1% з картки у готівку. На картки інших банків України вивід 1,3%. А чи є де можливість дешевше вийти в готівку?
Практики, поділіться будь ласка досвідом.
Завести безкошновно можно на карту оптимальний Сергія Леонідовича Тігіпка,потім з неі на ощадний рахунок через тас24,далі або з паспортом в касу або на карту платівка і безкоштовно з любого банкомату.
2 варіант безкоштовний:
Виводите на карту уні приватбанку,оформлюєте депо на місяць з виводом на кдв через місяць.
Перший варіант швидше на 1 місяць,ну а від коміссіі біржі нікуди не дінешся.На карти інших банків не 1.3%,ас1%.то ви путаєте з бтц
Востаннє редагувалось QIWIT
в Пон 25 гру, 2017 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:00
Faceless написав: vitalij--levchenko написав:
Что будет с догами ,какой курс кто как видит???
Думаю пора им вниз, поставил шорт
Образовался корридор 11-14 000?
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Ням
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:03
Андрей_В написав: Ням написав:
Ваши предположения?)
Смотрел тут передачку, кажуть мол формируется восходящий канал.
Типа формируется "W" (11,7 - 22.12 и 12 - 24.12).
Я подписан на несколько каналов на ютуб. Там все вниз смотрят. Если брать глобально то все крупные загонщики дали понять что курсу пора вниз. Обратных сигналов от них не было). Но корейские хомячки крутят колёсико в обратную сторону?
Есть приложение в плеймаркет. Называется crypto news.
Как по мне то самое нормально с новостями. Там по технике выступают. Вот предположили что самая перспективная монета по росту это нео после коррекции . Они же неделю назад писали о росте рипла до 1,25. И такой курс таки был. Я тогда вышел на 0.8 с 0.6
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Ням
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:08
diplomnet написав:
господа а при вводе 28 декабря форка Bitcoin SegWit2X думаю курс взлетит!
"Истинное" золото оказывается умеет размножаться почкованием и от этого его стоимость всегда возрастает.
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andrein
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:56
Ням написав:
Называется crypto news.
Седня там последняя новость "биткойн начал восстановление".
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Андрей_В
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Додано: Пон 25 гру, 2017 14:01
Андрей_В написав: Ням написав:
Называется crypto news.
Седня там последняя новость "биткойн начал восстановление".
востановлення іде "падающімі волночками", щас гребень волни.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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