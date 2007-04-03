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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 776777778779

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 235
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
89
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

QIWIT написав:
Завести безкошновно можно на карту оптимальний Сергія Леонідовича Тігіпка


Анны Сергеевны. У Леонидович нынче столько банков что можно запутаться. )
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  derbykiev написав:Немножко зашортил биток на уровне 13510, на 20% маржинального кошелька, потом добавлю, если вниз покатится. А если вверх - не стану закрываться с минусом, останусь в яме ждать)


Если долго ждать, мимо проплывет труп битка. А так тянуло закрыться, когда курс вверх пошел..
derbykiev
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