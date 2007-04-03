|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2017 14:06
QIWIT написав:
Завести безкошновно можно на карту оптимальний Сергія Леонідовича Тігіпка
Анны Сергеевны. У Леонидович нынче столько банков что можно запутаться. )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 1618
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:05
derbykiev написав:
Немножко зашортил биток на уровне 13510, на 20% маржинального кошелька, потом добавлю, если вниз покатится. А если вверх - не стану закрываться с минусом, останусь в яме ждать)
Если долго ждать, мимо проплывет труп битка. А так тянуло закрыться, когда курс вверх пошел..
-
derbykiev
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 05.02.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|37743
|160863279
|
Пон 25 гру, 2017 16:49
ЛАД
|
|5971
|1262718
|
Сер 20 гру, 2017 21:34
ЛОБ
|
|38
|31718
|
реклама
|