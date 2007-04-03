Ну и долбень этот Барабашов из 5.10
Вложился по 19500,а теперь пихает в массы чтобы впарить битки,хахаха
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:08
Ну и долбень этот Барабашов из 5.10
Вложился по 19500,а теперь пихает в массы чтобы впарить битки,хахаха
Востаннє редагувалось QIWIT в Пон 25 гру, 2017 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:10
Тарьтесь битком, пока он дешевый. Не отвлекайтесь на споры.
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:15
Хоть один дельный совет от вас.
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:19
А вы тарьтесь виртуальными укрокирпичами, не отвлекайтесь на крипту.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:21
Давно вас не видать. Сидите в битках купленных по 15000, или уже слили?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На финиксе уперлись, и ставки, и объемы, и лои.
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:31
Скорее бы уже что-то решалось с курсом. Надоели эти бесполезные микроволны. Для серфинга нужны океанские, 7-футовые!
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:38
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:55
Не ранувато вони відкуплені, ще ж дна видно не було?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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