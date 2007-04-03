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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 780781782783>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:08

Ну и долбень этот Барабашов из 5.10
Вложился по 19500,а теперь пихает в массы чтобы впарить битки,хахаха
Востаннє редагувалось QIWIT в Пон 25 гру, 2017 23:10, всього редагувалось 1 раз.
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:10

  Эгоист написав:
  airmax78 написав:Я не согласен. Реальная стоимость битка - это стоимость самой дешевой крипты, построенной на его коде. Какая сейчас самая дешевая? Собачатина? Ну вот на нее и ориентируйтесь.

Реальная стоимость гривны - это стоимость самой дешевой бумаги. Какая сейчас самая дешевая? Туалетная. :mrgreen:
А вот реальная стоимость денег в банке действительно равна нулю. Без банковской тайны, без неприкосновенности собственности, циферка на счету это просто иллюзия, даже не подкрепленная никакой технологией :!:

Тарьтесь битком, пока он дешевый. Не отвлекайтесь на споры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:15

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:
  airmax78 написав:Я не согласен. Реальная стоимость битка - это стоимость самой дешевой крипты, построенной на его коде. Какая сейчас самая дешевая? Собачатина? Ну вот на нее и ориентируйтесь.

Реальная стоимость гривны - это стоимость самой дешевой бумаги. Какая сейчас самая дешевая? Туалетная. :mrgreen:
А вот реальная стоимость денег в банке действительно равна нулю. Без банковской тайны, без неприкосновенности собственности, циферка на счету это просто иллюзия, даже не подкрепленная никакой технологией :!:

Тарьтесь битком, пока он дешевый. Не отвлекайтесь на споры.

Хоть один дельный совет от вас. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:19

а монетки мають роздавать,а? :)))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:19

  airmax78 написав:Тарьтесь битком, пока он дешевый. Не отвлекайтесь на споры.

А вы тарьтесь виртуальными укрокирпичами, не отвлекайтесь на крипту. :mrgreen:
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:21

  Жерминаль написав:а монетки мають роздавать,а? :)))

Давно вас не видать. Сидите в битках купленных по 15000, или уже слили? :wink:
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На финиксе уперлись, и ставки, и объемы, и лои.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:31

  Андрей_В написав:На финиксе уперлись, и ставки, и объемы, и лои.

Скорее бы уже что-то решалось с курсом. Надоели эти бесполезные микроволны. Для серфинга нужны океанские, 7-футовые! 8)
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:38

  Эгоист написав:
  Жерминаль написав:а монетки мають роздавать,а? :)))

Давно вас не видать. Сидите в битках купленных по 15000, или уже слили? :wink:


Нє,там дорожче були:))) але давно продані і відкуплені:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:55

  Жерминаль написав:Нє,там дорожче були:))) але давно продані і відкуплені:))

Не ранувато вони відкуплені, ще ж дна видно не було? :shock:
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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