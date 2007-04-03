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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:03
Эгоист написав: Жерминаль написав:
Нє,там дорожче були:))) але давно продані і відкуплені:))
Не ранувато вони відкуплені, ще ж дна видно не було?
Ні, доволі непогано:) а інші монетки дали плюсик:)
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Додано: Вів 26 гру, 2017 04:53
Я не согласен. Реальная стоимость битка - это стоимость самой дешевой крипты, построенной на его коде. Какая сейчас самая дешевая? Собачатина? Ну вот на нее и ориентируйтесь.
Цена альтов подстегивается хайпом на основную криптовалюту - биткоин. Кто не успел вложиться в основную пирамиду пытается подстраховаться альтами, в надежде на их рост в будущем. Когда падение битка станет очевидно подавляющему большинству, а этот момент рано или поздно наступит, и начнутся паническое сбрасывание явно перегретого битка - альты неизменно упадут до близких к нулевым значений. Ждать роста клонов, когда навернется главный криптоактив, - потеряет всяческий смысл. А там можете считать стоимость битка и по обнуленным альтам если вам так нравится. 0 он хоть в собаках хоть в попугаях и даже в Африке -
такой же ноль.
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