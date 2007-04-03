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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 780781782783

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:03

  Эгоист написав:
  Жерминаль написав:Нє,там дорожче були:))) але давно продані і відкуплені:))

Не ранувато вони відкуплені, ще ж дна видно не було? :shock:


Ні, доволі непогано:) а інші монетки дали плюсик:)
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 04:53

Я не согласен. Реальная стоимость битка - это стоимость самой дешевой крипты, построенной на его коде. Какая сейчас самая дешевая? Собачатина? Ну вот на нее и ориентируйтесь.


Цена альтов подстегивается хайпом на основную криптовалюту - биткоин. Кто не успел вложиться в основную пирамиду пытается подстраховаться альтами, в надежде на их рост в будущем. Когда падение битка станет очевидно подавляющему большинству, а этот момент рано или поздно наступит, и начнутся паническое сбрасывание явно перегретого битка - альты неизменно упадут до близких к нулевым значений. Ждать роста клонов, когда навернется главный криптоактив, - потеряет всяческий смысл. А там можете считать стоимость битка и по обнуленным альтам если вам так нравится. 0 он хоть в собаках хоть в попугаях и даже в Африке -
такой же ноль.
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  #<1 ... 780781782783
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