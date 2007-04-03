Я не согласен. Реальная стоимость битка - это стоимость самой дешевой крипты, построенной на его коде. Какая сейчас самая дешевая? Собачатина? Ну вот на нее и ориентируйтесь.
Цена альтов подстегивается хайпом на основную криптовалюту - биткоин. Кто не успел вложиться в основную пирамиду пытается подстраховаться альтами, в надежде на их рост в будущем. Когда падение битка станет очевидно подавляющему большинству, а этот момент рано или поздно наступит, и начнутся паническое сбрасывание явно перегретого битка - альты неизменно упадут до близких к нулевым значений. Ждать роста клонов, когда навернется главный криптоактив, - потеряет всяческий смысл. А там можете считать стоимость битка и по обнуленным альтам если вам так нравится. 0 он хоть в собаках хоть в попугаях и даже в Африке -
такой же ноль.