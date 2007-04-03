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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:49
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:51
Когда лучше покупать биткойны для форка монеты B2X?
До 28-го еще может быть нормальная просадка или только вверх?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:04
никогда!!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:06
Смотрю на график BTG и думаю, а есть вообще смысл форкать? Может и дадут бесплатные монеты, но в это время курс битка может так упасть, что будет мало выгоды. Кто как думает?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
покупай, все равно через год будет дороже
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:10
Компанія Opera представила бета-версію десктопного браузера Opera 50, в якій з'явився вбудований захист від майнерів.
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