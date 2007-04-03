Додано: Вів 26 гру, 2017 16:06

Смотрю на график BTG и думаю, а есть вообще смысл форкать? Может и дадут бесплатные монеты, но в это время курс битка может так упасть, что будет мало выгоды. Кто как думает?

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