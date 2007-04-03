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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 785786787788>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:42

Так ще ж не 28 грудня.
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:47

diplomnet
а создать идеальный биткоин
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Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:49

derbykiev

сейчас на битфайнексе кто-то выставил одним лотом 500 битков на продажу по 15000.
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Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:51

Когда лучше покупать биткойны для форка монеты B2X?
До 28-го еще может быть нормальная просадка или только вверх? :(
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:04

  Эгоист написав:Когда лучше покупать биткойны для форка монеты B2X?
До 28-го еще может быть нормальная просадка или только вверх? :(

никогда!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:06

Смотрю на график BTG и думаю, а есть вообще смысл форкать? Может и дадут бесплатные монеты, но в это время курс битка может так упасть, что будет мало выгоды. Кто как думает?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:27

В любой непонятной ситуации делай форк :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

покупай, все равно через год будет дороже
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  barabass написав:покупай, все равно через год будет дороже


Но это не точно, бггг
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:10

Компанія Opera представила бета-версію десктопного браузера Opera 50, в якій з'явився вбудований захист від майнерів.
jump
 
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