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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 785786787788

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:17

Главной опасностью 2018 года назвали киберпреступность

Согласно опросу, который провела компания Invotra, IT-специалисты финансового и публичного сектора считают главной угрозой 2018 риски, связанные с безопасностью информации.
504 специалиста, которые участвовали в опросе, считают, что в наступающем году количество кибератак с использованием максимально сложных информационных решений сильно повысится. Также ожидается большое количество случаев, связанных с социальной инженерией и кражей криптовалюты, которая в 2017 году стала одним из самых высокооцененных активов.http://profit-forex.net/
ForexTrader
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тем временем самураи пробили двадцатку, шо есть всего минус 9% от ихних хаев.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:03

Всі операції з обміну криптовалюти в США будуть обкладатися податком
Дональд Трамп підписав законопроект, яким закрив податкову лазівку, що дозволяла трейдерам уникати сплати податків при здійсненні операцій з обміну криптовалюти.
1 січня 2018 року до статті 1031 буде належати лише нерухомість. А визначення "власності" звузиться до "матеріальної власності", під яке ні біткоїни, ні інші криптовалюти вже не потрапляють.
jump
 
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