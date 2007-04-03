Согласно опросу, который провела компания Invotra, IT-специалисты финансового и публичного сектора считают главной угрозой 2018 риски, связанные с безопасностью информации. 504 специалиста, которые участвовали в опросе, считают, что в наступающем году количество кибератак с использованием максимально сложных информационных решений сильно повысится. Также ожидается большое количество случаев, связанных с социальной инженерией и кражей криптовалюты, которая в 2017 году стала одним из самых высокооцененных активов.http://profit-forex.net/
Всі операції з обміну криптовалюти в США будуть обкладатися податком Дональд Трамп підписав законопроект, яким закрив податкову лазівку, що дозволяла трейдерам уникати сплати податків при здійсненні операцій з обміну криптовалюти. 1 січня 2018 року до статті 1031 буде належати лише нерухомість. А визначення "власності" звузиться до "матеріальної власності", під яке ні біткоїни, ні інші криптовалюти вже не потрапляють.