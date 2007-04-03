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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А тем временем самураи пробили двадцатку, шо есть всего минус 9% от ихних хаев.
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:03
Всі операції з обміну криптовалюти в США будуть обкладатися податком
Дональд Трамп підписав законопроект, яким закрив податкову лазівку, що дозволяла трейдерам уникати сплати податків при здійсненні операцій з обміну криптовалюти.
1 січня 2018 року до статті 1031 буде належати лише нерухомість. А визначення "власності" звузиться до "матеріальної власності", під яке ні біткоїни, ні інші криптовалюти вже не потрапляють.
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:53
Интересно, когда Маск таки доберется до колонизации Марса, это будет считаться территорией США или новым государством с минархистской идеологией?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тільки після гіперлупа під Нью-Йорком, тобто - ніколи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Начинаю выводить средства с битфинекс. Ставки по депо упали. Вкладываться в фантики нет никакого желания. Немного заработал и досвидос. Оставлю пару куе для развлечения на досуге. Куплю лучше в Киеве квартиру.
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:58
Додано: Вів 26 гру, 2017 22:36
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin может опуститься до нуля, если она не начнет использоваться в качестве платежного средства.
Об этом говорится в аналитической записке американского банковского холдинга Morgan Stanley, направленной клиентам финучреждения, передает Business Insider.
-Если никто не будет принимать Bitcoin для осуществления платежей, тогда их стоимость будет равняться нулю, - приводит издание слова аналитика банка Джеймса Фосетта.
В отчете указывается, что из 500 крупнейших интернет-магазинов по всему миру Bitcoin в 2017 году принимали всего три. При этом еще в 2016 году таких площадок было пять.
В записке также отмечается низкий объем платежей с помощью криптовалюты. Среднесуточный объем торгов на валютном рынке составляет $5,4 трлн, тогда как у Bitcoin этот показатель на протяжении последних 30 дней составлял всего $3 млрд, говорится в отчете.
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:11
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