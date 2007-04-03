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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 786787788789>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тем временем самураи пробили двадцатку, шо есть всего минус 9% от ихних хаев.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:03

Всі операції з обміну криптовалюти в США будуть обкладатися податком
Дональд Трамп підписав законопроект, яким закрив податкову лазівку, що дозволяла трейдерам уникати сплати податків при здійсненні операцій з обміну криптовалюти.
1 січня 2018 року до статті 1031 буде належати лише нерухомість. А визначення "власності" звузиться до "матеріальної власності", під яке ні біткоїни, ні інші криптовалюти вже не потрапляють.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:53

  jump написав:Всі операції з обміну криптовалюти в США будуть обкладатися податком
Дональд Трамп підписав законопроект, яким закрив податкову лазівку, що дозволяла трейдерам уникати сплати податків при здійсненні операцій з обміну криптовалюти.
1 січня 2018 року до статті 1031 буде належати лише нерухомість. А визначення "власності" звузиться до "матеріальної власності", під яке ні біткоїни, ні інші криптовалюти вже не потрапляють.

Интересно, когда Маск таки доберется до колонизации Марса, это будет считаться территорией США или новым государством с минархистской идеологией?
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Эгоист написав:Интересно, когда Маск таки доберется до колонизации Марса,

Тільки після гіперлупа під Нью-Йорком, тобто - ніколи. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 21:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Начинаю выводить средства с битфинекс. Ставки по депо упали. Вкладываться в фантики нет никакого желания. Немного заработал и досвидос. Оставлю пару куе для развлечения на досуге. Куплю лучше в Киеве квартиру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Куплю лучше в Киеве квартиру.

Велкам ту зе клаб!
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 21:58

  Zebra написав:Ставки по депо упали.


И сразу нахапали в игру под 600 млн. Скорее будут гнать вверх.
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:36

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin может опуститься до нуля, если она не начнет использоваться в качестве платежного средства.

Об этом говорится в аналитической записке американского банковского холдинга Morgan Stanley, направленной клиентам финучреждения, передает Business Insider.

-Если никто не будет принимать Bitcoin для осуществления платежей, тогда их стоимость будет равняться нулю, - приводит издание слова аналитика банка Джеймса Фосетта.
В отчете указывается, что из 500 крупнейших интернет-магазинов по всему миру Bitcoin в 2017 году принимали всего три. При этом еще в 2016 году таких площадок было пять.

В записке также отмечается низкий объем платежей с помощью криптовалюты. Среднесуточный объем торгов на валютном рынке составляет $5,4 трлн, тогда как у Bitcoin этот показатель на протяжении последних 30 дней составлял всего $3 млрд, говорится в отчете.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:02

Kwon,сосед привет ,ты уже и до крипты добрался,как там #1?
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:11

  QIWIT написав:Kwon,сосед привет ,ты уже и до крипты добрался,как там #1?

Привет! Какая там крипта? так, тролю))) Ремонт начал для себя 3 недели назад, ничего такого не сделал, а полторуха зелени ушла... А твоя недвига как?
kwon
 
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