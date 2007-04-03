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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 786787788789

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я, пожалуй, тоже зайду на пол-шишечки (0,5 -1 биткоина) в районе 10 000 - 12 000.

Успел пожалеть, что не купил меньше десяти, но зато и не довелось грустить, что не продал по двадцать ;)

Исключительно на свои, и только на свободные деньги.
Надеюсь, январь даст такую возможность. Как думаете много желающих будет по такой цене, или последние качели отпугнули таких же оленей?
Punch
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:27

  kwon написав:
  QIWIT написав:Kwon,сосед привет ,ты уже и до крипты добрался,как там #1?

Привет! Какая там крипта? так, тролю))) Ремонт начал для себя 3 недели назад, ничего такого не сделал, а полторуха зелени ушла... А твоя недвига как?


Продал ещё в апреле,вторую в июне.
Да вот месяц назад одну замариновал в биток-вынул полторы за неделю.
Сейчас жду продолжение банковского,никак не дождусь.Из-за их задержки пришлось в битки поиграть.
QIWIT
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 04:47

  Zebra написав:Начинаю выводить средства с битфинекс. Ставки по депо упали. Вкладываться в фантики нет никакого желания. Немного заработал и досвидос. Оставлю пару куе для развлечения на досуге. Куплю лучше в Киеве квартиру.


Поздравляю) Желаю успешного вывода денег.
А по квартирам не присматривались, какие интересные объекты сейчас достраиваются? Тоже думаю квартиру взять.
v1215
 
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  #<1 ... 786787788789
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