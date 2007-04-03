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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:22
Я, пожалуй, тоже зайду на пол-шишечки (0,5 -1 биткоина) в районе 10 000 - 12 000.
Успел пожалеть, что не купил меньше десяти, но зато и не довелось грустить, что не продал по двадцать
Исключительно на свои, и только на свободные деньги.
Надеюсь, январь даст такую возможность. Как думаете много желающих будет по такой цене, или последние качели отпугнули таких же оленей?
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Додано: Вів 26 гру, 2017 23:27
kwon написав: QIWIT написав:
Kwon,сосед привет ,ты уже и до крипты добрался,как там #1?
Привет! Какая там крипта? так, тролю))) Ремонт начал для себя 3 недели назад, ничего такого не сделал, а полторуха зелени ушла... А твоя недвига как?
Продал ещё в апреле,вторую в июне.
Да вот месяц назад одну замариновал в биток-вынул полторы за неделю.
Сейчас жду продолжение банковского,никак не дождусь.Из-за их задержки пришлось в битки поиграть.
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QIWIT
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Додано: Сер 27 гру, 2017 04:47
Zebra написав:
Начинаю выводить средства с битфинекс. Ставки по депо упали. Вкладываться в фантики нет никакого желания. Немного заработал и досвидос. Оставлю пару куе для развлечения на досуге. Куплю лучше в Киеве квартиру.
Поздравляю) Желаю успешного вывода денег.
А по квартирам не присматривались, какие интересные объекты сейчас достраиваются? Тоже думаю квартиру взять.
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