А какие могут быть вопросы у финмона, если выводить в гривне с БТЦ или КУНЫ на карту украинского банка?
зараз навіть коли 100тис грн забираєш СВОЇХ з банку й то питання виникають
Хіба? От коли вносиш суму більшу 150 000грн, то ввічливо просять заповнити опитувальну анкетку про доходи і т. п., а якщо хочеш відмовитись від неї, то кажуть, що в них поіншому не пускає програмка. Це так в Ощадбанку, а в Приваті, коли вносив більшу суму на свій рахунок, чомусь, не було нікому діла до цього. Дивно.
Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта — Bitcoin God.
Засновник проекту, китайський підприємець Чандлер Го називає його «некомерційної P2P-організацією», пише Insider.Pro.
«Нова криптовалюта підтримує смарт-контракти та Lightning Network, розмір блоку буде збільшений, підтвердження транзакцій проводиться за принципом proof-of-stake, конфіденційність посилена за рахунок концепції доказа з нульовим розголошенням (Zero-knowledge Proof)», — йдеться у повідомленні.
Обсяг емісії становитиме 21 млн GOD, при цьому 17 млн монет отримають власники біткоїнів, а 4 млн будуть спрямовані на благодійність.
Основну мережу Bitcoin God передбачається запустити орієнтовно в першому кварталі 2018 року.
jump написав:З’явився ще один біткоін — Bitcoin God
Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта — Bitcoin God.
Засновник проекту, китайський підприємець Чандлер Го називає його «некомерційної P2P-організацією», пише Insider.Pro.
«Нова криптовалюта підтримує смарт-контракти та Lightning Network, розмір блоку буде збільшений, підтвердження транзакцій проводиться за принципом proof-of-stake, конфіденційність посилена за рахунок концепції доказа з нульовим розголошенням (Zero-knowledge Proof)», — йдеться у повідомленні.
Обсяг емісії становитиме 21 млн GOD, при цьому 17 млн монет отримають власники біткоїнів, а 4 млн будуть спрямовані на благодійність.
Основну мережу Bitcoin God передбачається запустити орієнтовно в першому кварталі 2018 року.
Кэш, Голд, Платинум, Гад, Просто-Биткоин - у каждого, по идее, капитализация не менее 2,4 трлн. долл. США - ведь ни чем не отличаются друг от друга, только форки удобнее, быстрее, больше функций имеют. Т.е. уже имеем потенциал только по битку с первородными форками в 12 трлн. долл. США. А там же еще собачатина подпирает и целая вселенная Эфира. Короче, фиата не хватит, чтобы наполнить капитализацию всей крипты. Придется либо срочно проводить глобальную эмиссию фиата, либо всем миром переходить на крипту. В интересное время живем - роль какого-нить Марио Драги сотоварищи будут играть Чандлер Го, Виталик Бутерин и Роджер Вер "А не замутить ли нам, Роджер, какую-то еще криптовалютку? Че-то скучно стало".