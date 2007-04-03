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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 789790791792>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:34

  Чукча2 написав:Крупнейший банк Японии готовится к коллапсу биткоина.

http://www.vestifinance.ru/articles/95774

Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не Волгу, а три рубля, не выиграл, а проиграл.
oleg000
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://strana.ua/news/114106-v-kieve-p ... hnika.html
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:33

  jump написав:
а фінмон банків?

А какие могут быть вопросы у финмона, если выводить в гривне с БТЦ или КУНЫ на карту украинского банка?
OlegVFX
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:54

  OlegVFX написав:
  jump написав:
а фінмон банків?

А какие могут быть вопросы у финмона, если выводить в гривне с БТЦ или КУНЫ на карту украинского банка?


зараз навіть коли 100тис грн забираєш СВОЇХ з банку й то питання виникають :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:26

  jump написав:
  OlegVFX написав:
  jump написав:
а фінмон банків?

А какие могут быть вопросы у финмона, если выводить в гривне с БТЦ или КУНЫ на карту украинского банка?


зараз навіть коли 100тис грн забираєш СВОЇХ з банку й то питання виникають :shock:

Хіба?
От коли вносиш суму більшу 150 000грн, то ввічливо просять заповнити опитувальну анкетку про доходи і т. п., а якщо хочеш відмовитись від неї, то кажуть, що в них поіншому не пускає програмка.
Це так в Ощадбанку, а в Приваті, коли вносив більшу суму на свій рахунок, чомусь, не було нікому діла до цього.
Дивно.
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

только по этому банки должны умереть как атавизм
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Жерминаль написав:А щось мало статися???

Чи в магазинах кріпту теж приймають? ))


Кажіть - інколи і поїсти треба і в гості до кулєжанок сходити,
не з пустими ж руками, правда? :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:54

  Жерминаль написав:
  jump написав:
  Жерминаль написав:Продам:) возможно wex


що сталось?


А щось мало статися???

Чи в магазинах кріпту теж приймають? :)))


можно закупаться через криптокарты
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:57

З’явився ще один біткоін — Bitcoin God

Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта — Bitcoin God.


Засновник проекту, китайський підприємець Чандлер Го називає його «некомерційної P2P-організацією», пише Insider.Pro.

«Нова криптовалюта підтримує смарт-контракти та Lightning Network, розмір блоку буде збільшений, підтвердження транзакцій проводиться за принципом proof-of-stake, конфіденційність посилена за рахунок концепції доказа з нульовим розголошенням (Zero-knowledge Proof)», — йдеться у повідомленні.

Обсяг емісії становитиме 21 млн GOD, при цьому 17 млн ​​монет отримають власники біткоїнів, а 4 млн будуть спрямовані на благодійність.

Основну мережу Bitcoin God передбачається запустити орієнтовно в першому кварталі 2018 року.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:22

  jump написав:З’явився ще один біткоін — Bitcoin God

Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта — Bitcoin God.


Засновник проекту, китайський підприємець Чандлер Го називає його «некомерційної P2P-організацією», пише Insider.Pro.

«Нова криптовалюта підтримує смарт-контракти та Lightning Network, розмір блоку буде збільшений, підтвердження транзакцій проводиться за принципом proof-of-stake, конфіденційність посилена за рахунок концепції доказа з нульовим розголошенням (Zero-knowledge Proof)», — йдеться у повідомленні.

Обсяг емісії становитиме 21 млн GOD, при цьому 17 млн ​​монет отримають власники біткоїнів, а 4 млн будуть спрямовані на благодійність.

Основну мережу Bitcoin God передбачається запустити орієнтовно в першому кварталі 2018 року.

Кэш, Голд, Платинум, Гад, Просто-Биткоин - у каждого, по идее, капитализация не менее 2,4 трлн. долл. США - ведь ни чем не отличаются друг от друга, только форки удобнее, быстрее, больше функций имеют. Т.е. уже имеем потенциал только по битку с первородными форками в 12 трлн. долл. США. А там же еще собачатина подпирает и целая вселенная Эфира. Короче, фиата не хватит, чтобы наполнить капитализацию всей крипты. Придется либо срочно проводить глобальную эмиссию фиата, либо всем миром переходить на крипту. В интересное время живем - роль какого-нить Марио Драги сотоварищи будут играть Чандлер Го, Виталик Бутерин и Роджер Вер "А не замутить ли нам, Роджер, какую-то еще криптовалютку? Че-то скучно стало".
airmax78
 
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