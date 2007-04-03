jump написав:З’явився ще один біткоін — Bitcoin God
Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта — Bitcoin God.
Засновник проекту, китайський підприємець Чандлер Го називає його «некомерційної P2P-організацією», пише Insider.Pro.
«Нова криптовалюта підтримує смарт-контракти та Lightning Network, розмір блоку буде збільшений, підтвердження транзакцій проводиться за принципом proof-of-stake, конфіденційність посилена за рахунок концепції доказа з нульовим розголошенням (Zero-knowledge Proof)», — йдеться у повідомленні.
Обсяг емісії становитиме 21 млн GOD, при цьому 17 млн монет отримають власники біткоїнів, а 4 млн будуть спрямовані на благодійність.
Основну мережу Bitcoin God передбачається запустити орієнтовно в першому кварталі 2018 року.
Кэш, Голд, Платинум, Гад, Просто-Биткоин - у каждого, по идее, капитализация не менее 2,4 трлн. долл. США - ведь ни чем не отличаются друг от друга, только форки удобнее, быстрее, больше функций имеют. Т.е. уже имеем потенциал только по битку с первородными форками в 12 трлн. долл. США. А там же еще собачатина подпирает и целая вселенная Эфира. Короче, фиата не хватит, чтобы наполнить капитализацию всей крипты. Придется либо срочно проводить глобальную эмиссию фиата, либо всем миром переходить на крипту. В интересное время живем - роль какого-нить Марио Драги сотоварищи будут играть Чандлер Го, Виталик Бутерин и Роджер Вер "А не замутить ли нам, Роджер, какую-то еще криптовалютку? Че-то скучно стало".
Помню утверждение что биток защищён от допэмиссии... А тут оно как...
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Как по мне то эти все форки это и есть та самая инфляция от которой якобы защищён биток своим ограниченным тиражом. Да это не совсем обычная инфляция, но какая валюта такая и инфляция
Позитивчик написав:Хіба? От коли вносиш суму більшу 150 000грн, то ввічливо просять заповнити опитувальну анкетку про доходи і т. п., а якщо хочеш відмовитись від неї, то кажуть, що в них поіншому не пускає програмка. Це так в Ощадбанку, а в Приваті, коли вносив більшу суму на свій рахунок, чомусь, не було нікому діла до цього. Дивно.
Весной оформлял в Ощаде валютный депозит (в районе 10К) и отказался при этом от заполнения анкеты-опросника. Недавно забирал деньги и никаких неприятных вопросов при этом не услышал, хотя был готов к подобному развитию событий.
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barabass написав:не слушайте всякую хрень еще пару лет назад говорили что нефти хватит на 10 лет а теперь пошла чушь про транзакции по 1000
При цене $1 млн за штуку, ежедневно будет добываться битков на $1,8 млрд может пора уже вашей стороне прекратить нести чушь? 20к за биток осилили на фоне массового загона, всеобразных позитивных типа фьючерсов.
Zebra написав:При цене $1 млн за штуку, ежедневно будет добываться битков на $1,8 млрд
Цена в 1 лям это дело не менее 5-10 лет. Тогда будут добывать гораздо меньше битков. Да и в чем проблема с 1,8 ярдами в день?
В том, что за год это $657 млрд которые должны браться из неоткуда для поддержания цены биткоина в $1 млн.
Даже в стабильные $100 тысч не верю. +$65,7 млн реальных денег в год - смешно. Это выручка компании Apple которая каждому десятому жителю планеты впаривает своей продукции на $1000.
Готов ли каждый 10-ый житель планеты тратить в год $1000 на поддержание цены биткоина до 2020 года когда произойдет следующее понижение сложности? Очень сомневаюсь. Пройдитесь по магазинам и предложите рассчитаться биткоином. У виска покрутят. А доллар примут везде. Он в ходу везде.