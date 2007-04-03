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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 791792793794>

Какую часть средств инвестировали в криптовалюту?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 236
1. до 500 долларов
15%
36
2. 500 - 1000
5%
12
3. 1000 - 5000
13%
31
4. 5000 - 10 000
2%
4
5. более 10 000
6%
14
6. не покупаю а "майню"
6%
14
7. только планирую купить
15%
35
8. не покупал и не буду
38%
90
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

о, мой ордер по 7600 по лайту таки сработал) пока я попивал пиво у себя в квартале)
barabass
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:30

  Первый написав:
airmax78 написав:
  jump написав:З’явився ще один біткоін — Bitcoin God

Від блокчейна біткоіна відокремилася ще одна криптовалюта — Bitcoin God.


Засновник проекту, китайський підприємець Чандлер Го називає його «некомерційної P2P-організацією», пише Insider.Pro.

«Нова криптовалюта підтримує смарт-контракти та Lightning Network, розмір блоку буде збільшений, підтвердження транзакцій проводиться за принципом proof-of-stake, конфіденційність посилена за рахунок концепції доказа з нульовим розголошенням (Zero-knowledge Proof)», — йдеться у повідомленні.

Обсяг емісії становитиме 21 млн GOD, при цьому 17 млн ​​монет отримають власники біткоїнів, а 4 млн будуть спрямовані на благодійність.

Основну мережу Bitcoin God передбачається запустити орієнтовно в першому кварталі 2018 року.

Кэш, Голд, Платинум, Гад, Просто-Биткоин - у каждого, по идее, капитализация не менее 2,4 трлн. долл. США - ведь ни чем не отличаются друг от друга, только форки удобнее, быстрее, больше функций имеют. Т.е. уже имеем потенциал только по битку с первородными форками в 12 трлн. долл. США. А там же еще собачатина подпирает и целая вселенная Эфира. Короче, фиата не хватит, чтобы наполнить капитализацию всей крипты. Придется либо срочно проводить глобальную эмиссию фиата, либо всем миром переходить на крипту. В интересное время живем - роль какого-нить Марио Драги сотоварищи будут играть Чандлер Го, Виталик Бутерин и Роджер Вер "А не замутить ли нам, Роджер, какую-то еще криптовалютку? Че-то скучно стало".

Помню утверждение что биток защищён от допэмиссии...
А тут оно как...


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

Как по мне то эти все форки это и есть та самая инфляция от которой якобы защищён биток своим ограниченным тиражом.
Да это не совсем обычная инфляция, но какая валюта такая и инфляция
Ням
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:17

  Позитивчик написав:Хіба?
От коли вносиш суму більшу 150 000грн, то ввічливо просять заповнити опитувальну анкетку про доходи і т. п., а якщо хочеш відмовитись від неї, то кажуть, що в них поіншому не пускає програмка.
Це так в Ощадбанку, а в Приваті, коли вносив більшу суму на свій рахунок, чомусь, не було нікому діла до цього.
Дивно.


Весной оформлял в Ощаде валютный депозит (в районе 10К) и отказался при этом от заполнения анкеты-опросника. Недавно забирал деньги и никаких неприятных вопросов при этом не услышал, хотя был готов к подобному развитию событий.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
lawyer23
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:$1 млн за биток - утопия. Комсы от $1000 за транзакцию? Капитализация $21 трлн? В 14 раз больле чем у наличного американского доллара?


Не будет никакой комсы по 1К. Ну ёмаё

http://bitcoinist.com/lightning-network ... beta-soon/

Уже RC1 внедрили. Несколько месяцев - и комсы почти не будет.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:29

  barabass написав:не слушайте всякую хрень
еще пару лет назад говорили что нефти хватит на 10 лет
а теперь пошла чушь про транзакции по 1000

При цене $1 млн за штуку, ежедневно будет добываться битков на $1,8 млрд
может пора уже вашей стороне прекратить нести чушь?
20к за биток осилили на фоне массового загона, всеобразных позитивных типа фьючерсов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:При цене $1 млн за штуку, ежедневно будет добываться битков на $1,8 млрд


Зображення

Цена в 1 лям это дело не менее 5-10 лет. Тогда будут добывать гораздо меньше битков. Да и в чем проблема с 1,8 ярдами в день?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:42

  killerbean написав:
  Zebra написав:$1 млн за биток - утопия. Комсы от $1000 за транзакцию? Капитализация $21 трлн? В 14 раз больле чем у наличного американского доллара?


Не будет никакой комсы по 1К. Ну ёмаё

http://bitcoinist.com/lightning-network ... beta-soon/

Уже RC1 внедрили. Несколько месяцев - и комсы почти не будет.

Посмотрим как она заработает на реальных объемах. Эфир тоже говорили построен по мегапродвинутым технологиям, а какие то криптокотики положили его на лопатки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:44

На полоніксі зараз біток дають в борг під (!!!!!!)

1.5% в день :shock: :shock: :shock:

( це > 10 000 % річних)
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:48

  killerbean написав:
  Zebra написав:При цене $1 млн за штуку, ежедневно будет добываться битков на $1,8 млрд


Зображення

Цена в 1 лям это дело не менее 5-10 лет. Тогда будут добывать гораздо меньше битков. Да и в чем проблема с 1,8 ярдами в день?

В том, что за год это $657 млрд которые должны браться из неоткуда для поддержания цены биткоина в $1 млн.

Даже в стабильные $100 тысч не верю. +$65,7 млн реальных денег в год - смешно. Это выручка компании Apple которая каждому десятому жителю планеты впаривает своей продукции на $1000.

Готов ли каждый 10-ый житель планеты тратить в год $1000 на поддержание цены биткоина до 2020 года когда произойдет следующее понижение сложности? Очень сомневаюсь. Пройдитесь по магазинам и предложите рассчитаться биткоином. У виска покрутят. А доллар примут везде. Он в ходу везде.

Пузырь в 2018 году сдуется. Тчк.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:50

  greenozon написав:На полоніксі зараз біток дають в борг під (!!!!!!)

1.5% в день :shock: :shock: :shock:

( це > 10 000 % річних)

Значит уверены, что шорт принесет им 100000% годовых.
Zebra
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